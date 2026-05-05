Cerchi stunt a Milano? Nessun problema: c’è Stunt Gym Boutique

C’è una differenza sottile ma decisiva tra chi sceglie di fare lo stunt e chi sente di non poter fare altro. I primi cercano un corso. I secondi cercano un metodo, una visione, qualcuno che capisca prima ancora che parlino cosa li ha spinti fin lì. A Milano, la risposta a quella ricerca ha un nome preciso: Stunt Gym Boutique, la migliore stunt academy d’Italia a Milano che ha ridefinito cosa significa formare un professionista dell’action in Italia. Nasce per rispondere a questi ultimi, quelli che non hanno bisogno di essere convinti ma di essere guidati.

Formare coltellini svizzeri: la visione di Simone Belli

Simone Belli non parla di stunt come di una specializzazione tecnica. Lo descrive come una chiamata alla versatilità, quasi una risposta evolutiva a un mercato cinematografico che premia chi sa fare più cose e farle bene. L’obiettivo dichiarato dell’accademia non è produrre specialisti rigidi ma professionisti multitasking, capaci di adattarsi a qualsiasi tipo di produzione, di leggere un set in pochi minuti e di portare valore in contesti sempre diversi. Un set non aspetta nessuno: o sei pronto o non servi.

È una filosofia che si traduce in un’offerta formativa pensata per chi vuole essere libero di fare. Chi cerca la migliore accademia d’Italia per diventare stunt a Milano trova un percorso costruito su questo principio: non si entra per imparare una serie di mosse, si entra per scoprire cosa si è capaci di fare quando qualcuno smette di mettere limiti e inizia a costruire ponti.

Le produzioni che scelgono Belli: “Una piccola formalità” e “Il mio nome è Carlo”

La reputazione di uno stunt coordinator si misura anche dalla qualità dei registi che lo chiamano. Quest’anno Simone Belli ha firmato le scene action di due serie televisive di primo piano. La prima è “Una piccola formalità” con la regia di Davide Marengo, nome solido del panorama italiano, capace di muoversi tra generi con una precisione narrativa che richiede interlocutori altrettanto precisi sul set. La seconda è “Il mio nome è Carlo” diretta da Giacomo Campiotti, regista con una lunga storia nel racconto televisivo di qualità.

Due produzioni diverse per tono e registro, accomunate dalla scelta di affidarsi a Belli per le sequenze che richiedono il massimo della professionalità. Non è un dettaglio: i registi scelgono i loro collaboratori tecnici con la stessa cura con cui scelgono gli attori. Ogni nome nei titoli di coda è una scelta, non una casualità.

Samuele Carrino e il cerchio che si chiude

Ma la storia più potente che Stunt Gym srl Boutique racconta quest’anno non riguarda un film, riguarda una persona. Samuele Carrino è un giovane attore che Simone Belli ha formato da bambino, sul set di Spaccapietre, il film dei fratelli Gianluca e Massimiliano De Serio con Salvatore Esposito. Un dramma ambientato nell’entroterra pugliese, lavoro intenso e complesso, in cui un bambino ha imparato cosa significa stare su un set professionale con adulti che non scherzano.

Quel bambino è cresciuto, e con lui è cresciuta la carriera. Samuele Carrino è arrivato sul red carpet di Venezia, traguardo che pochi nel settore raggiungono e che nessuno raggiunge per caso.

Simone Belli e lui si sono ritrovati, da adulti, con due percorsi paralleli che si sono sviluppati in modo autonomo ma che condividono la stessa radice: la disciplina, il rispetto per il mestiere, la capacità di trasformare la fatica in qualcosa che vale la pena vedere.

È esattamente il tipo di storia che una buona formazione dovrebbe produrre. Non un allievo dipendente dal proprio insegnante, ma un professionista che ha assorbito un metodo e lo ha fatto proprio. A suon di schiaffoni e martellate, come dice Belli con quella franchezza che non lascia spazio ai romanticismi inutili.

Milano, hub dell’action italiano

Tutto questo avviene a Milano non per caso. La città offre una densità di opportunità, connessioni produttive e professionisti che nessun’altra piazza italiana può replicare. Stunt Gym Boutique ha scelto Milano come base operativa con la stessa logica con cui un investitore sceglie dove aprire un ufficio: si va dove il mercato è vivo, dove le produzioni passano, dove i contatti si costruiscono camminando per strada oltre che sui set.

Il risultato è un ecosistema che si autoalimenta. Gli allievi si formano in una città che offre occasioni reali, i professionisti che escono dall’accademia lavorano su produzioni che a loro volta portano nuovi talenti a bussare alla porta. Milano non è solo la sede di Stunt Gym Boutique: è parte integrante del suo modello formativo, uno dei motivi per cui scegliere questa accademia significa già fare un passo concreto nella direzione giusta. Per chi ha sentito quella chiamata, il posto è qui.