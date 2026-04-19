Mercatino vintage le comari in rosa a Cassano d’Adda il 26-04-2026

Scopri il mercatino vintage 'Le comari in rosa' a Cassano d'Adda: un giorno di ritrovamenti d'epoca, festa locale e anteprima della tappa del Giro d'Italia

La cittadina di Cassano d’Adda ospita un appuntamento che unisce passione per il vintage e spirito comunitario: Le comari in rosa è un mercatino all’aperto pensato per chi ama gli oggetti dal fascino retrò e il clima delle piazze italiane.

L’incontro è fissato per il 26-04-2026, con orario continuato dalle 10:00 alle 19:00, e si svolgerà in Piazza Parrucchetti. L’evento è a ingresso libero, quindi aperto a tutti. La manifestazione funziona anche come piccola anteprima della data del 27 maggio, giorno in cui partirà la 17ª tappa del Giro d’Italia, creando un collegamento tra cultura locale e grande ciclismo.

Cosa troverai al mercatino

Al centro della proposta ci sono banchi e stand che offrono abbigliamento, accessori e oggetti d’epoca: dai tessuti ai monili, dai vinili alle piccole curiosità domestiche. Il mercato valorizza sia la sostenibilità che il gusto per il recupero, mettendo in evidenza il concetto di riuso creativo come alternativa al consumo usa e getta. La presenza di artigiani e collezionisti rende l’atmosfera viva e variegata; si potranno ascoltare storie legate agli oggetti e trovare pezzi unici. L’evento è adatto a chi cerca un pomeriggio diverso, per curiosare o comprare, e si presta anche a incontri informali tra vicini e visitatori.

Stand e offerte

Gli espositori proporranno oggetti a prezzi variabili: è previsto un mix di proposte economiche e pezzi da collezione. Il mercatino favorisce la trattativa informale, dove la parola scambiata tra acquirente e venditore è parte dell’esperienza. In molte bancarelle si trovano capi d’abbigliamento restaurati, accessori originali e oggetti di design vintage che raccontano epoche diverse. Chi cerca ispirazione per arredare o per un look speciale potrà approfittare di consigli direttamente dagli espositori, mentre i più esperti potranno confrontare qualità e autenticità dei reperti.

Informazioni logistiche

La manifestazione si svolge in Piazza Parrucchetti, nel centro di Cassano d’Adda, facilmente raggiungibile a piedi dalle aree limitrofe della città. L’accesso è gratuito e l’orario indicato va dalle 10:00 alle 19:00. Per maggiori dettagli e aggiornamenti si può consultare la pagina ufficiale dell’evento: http://www.comune.cassanodadda.mi.it/it/eventi/le-comari-in-rosa. L’appuntamento è stato segnalato dalla redazione di “Appuntamenti metropolitani” il 02-04-2026 alle 12:09:17, un riferimento utile per chi segue la rassegna degli eventi locali.

Accessibilità e consigli pratici

Essendo un mercato all’aperto, è consigliabile indossare scarpe comode e prevedere soluzioni per il sole o la pioggia. Le famiglie troveranno spazi sufficienti per passeggiare mentre chi arriva con mezzi pubblici o in bicicletta potrà orientarsi facilmente verso il centro. L’organizzazione non prevede obblighi di prenotazione: la formula a ingresso libero facilita la partecipazione spontanea. Per chi volesse segnare la giornata sul calendario, il riferimento temporale rimane il 26-04-2026, data ufficiale dell’evento.

Commenti, iscrizioni e trattamento dei dati

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