George Clooney e Adam Sandler erano impegnati probabilmente a girare una scena del nuovo film del regista Noah Baumbach

George Clooney e Adam Sandler sono stati avvistati a Milano Centrale il pomeriggio del 2 maggio. I due starebbero lavorando insieme al nuovo film del regista Noah Baumbach.

L’avvistamento dei due vip

Molti pendolari che ogni giorno passano lungo il binario 21 non hanno potuto fare a meno di notare delle transenne e una troupe cinematografica. Fermo sui binari stava un treno d’epoca, con ogni probabilità un Etr 252 “Arlecchino”, attivo negli anni Cinquanta. A un certo punto, in mezzo a tutti i figuranti, le comparse e i macchinisti, sono comparsi i due attori americani.

Le riprese in corso

George Clooney e Adam Sandler sono i protagonisti del nuovo film Netflix di Noah Baumach, già regista di pellicole come Storia di un matrimonio e Rumore bianco. Non si sa ancora il titolo della nuova opera né quando uscirà. Ma sappiamo che i due attori sono attesi anche in Toscana nelle prossime settimane.