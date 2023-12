Le attrazioni da vedere a Milano lungo la metro.

Milano, la vivace capitale della Lombardia, accoglie i visitatori con un mix eclettico di storia, moda e cultura. Per esplorare questa città cosmopolita in modo efficiente, niente è più pratico della metropolitana milanese. Scopriamo cosa vedere a Milano con la metro.

Linea M1 – la linea rossa: storia e modernità

Inizia il tuo viaggio dal Duomo, cuore pulsante di Milano. Saluta la maestosa Cattedrale e ammira la vista dalla terrazza, prima di dirigersi alla fermata Duomo della Linea M1. Prosegui verso la stazione Cairoli-Castello per esplorare il Castello Sforzesco, una fortezza che ospita musei d’arte e antiche collezioni.

Avventurati poi verso la fermata Cadorna, dove potrai ammirare l’opera di Leonardo da Vinci, “L’Ultima Cena”, presso il Convento di Santa Maria delle Grazie.

Linea M2 – la linea verde: dal parco Sempione alla storia moderna

Salta sulla Linea M2 e scendi alla fermata Moscova per immergerti nel quartiere alla moda di Brera. Passeggia per le sue strade acciottolate, esplora la Pinacoteca di Brera e goditi l’atmosfera bohémien.

Continua verso Garibaldi per esplorare il moderno distretto di Porta Nuova, caratterizzato da grattacieli futuristici e design contemporaneo. Non dimenticare di fare una sosta al Parco Sempione, un’oasi verde accanto al Castello Sforzesco.

Linea M3 – la linea gialla: itinerario di moda e design

Dirigiti verso San Babila sulla Linea M1 e fai il trasferimento alla Linea M3. Scendi alla fermata Montenapoleone per entrare nel cuore della moda e del lusso milanese. Via della Moscova e Via della Brera sono mete imperdibili per gli amanti dello shopping.

Proseguendo verso la fermata Duomo, raggiungi il Quadrilatero della Moda, dove le boutique di alta moda attendono i visitatori in cerca di capi iconici e design di tendenza.

Linea M5 – la linea lilla: innovazione e futuro

Concludi il tuo tour con la Linea M5, la più recente aggiunta alla rete metropolitana di Milano. Parti da San Siro Stadio per esplorare l’area dell’antico Fiera Milano City, trasformata in un moderno distretto d’affari.

Proseguendo verso Bignami, sperimenta l’innovazione al MIND – Milano Innovation District, un centro dedicato alla ricerca e alla tecnologia.