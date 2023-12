I migliori locali per l'aperitivo a Milano in zona bocconi.

La zona circostante all’Università Bocconi a Milano è rinomata per la sua vivacità, particolarmente grazie alla presenza degli studenti. Numerosi sono i locali e i bar che offrono l’opportunità di trascorrere piacevoli momenti in compagnia durante l’aperitivo in zona Bocconi a Milano.

Fonderie Milanesi: aperitivo in zona Bocconi a Milano

Questo locale di tendenza si contraddistingue per i suoi muri in mattoni a vista, soffitto con travi in legno e un suggestivo giardino. L’aperitivo include un ricco tagliere di salumi e formaggi, un antipasto caldo e la possibilità di scegliere il proprio drink preferito.

Dahlia Lab Milano: migliori aperitivi creativi

Presso Dahlia Lab Milano, l’arte dell’aperitivo si manifesta attraverso la creatività culinaria. Il menu, sempre in evoluzione, offre proposte originali e uniche ogni giorno, garantendo una sorpresa gustativa ad ogni visita.

La Cieca Enoteca: vini pregiati accompagnati da selezione di taglieri di salumi e formaggi

Per gli amanti del vino, La Cieca Enoteca offre un’esperienza sensoriale con una vasta selezione di etichette pregiatissime. Gli aperitivi qui sono accompagnati da taglieri ricchi di salumi e formaggi artigianali, creando un autentico viaggio nei sapori.

Altri locali imperdibili

La scelta del luogo dipende dalle preferenze personali. Per chi cerca un ambiente di tendenza, Fonderie Milanesi è la scelta ideale. Per un’esperienza di aperitivo originale, Dahlia Lab Milano è la soluzione perfetta. Gli amanti del vino troveranno La Cieca Enoteca il luogo ideale.

Tuttavia, per chi non basta i migliori tre locali per aperitivi in zona bocconi a Milano, ecco altri locali imperdibili: