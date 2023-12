Selezione di locali ideali per appassionati di motori

Milano è una città che palpita con la passione per il mondo dei motori, ospitando una serie di eventi motoristici di fama internazionale. Tra questi spiccano il Salone dell’Auto di Milano e il Gran Premio d’Italia di Formula 1.

Inevitabilmente, questa fervente cultura motoristica si riflette anche nell’ampia scelta di locali dedicati agli appassionati delle quattro ruote. Di seguito, alcuni dei migliori locali di Milano per appassionati di motori.

Locali di Milano per appassionati di Motori: il ristorante Garage

Situato nel cuore di Brera, Il Ristorante Garage è un luogo che cattura l’essenza della passione per i motori a Milano. Qui, gli appassionati di auto e motori possono gustare piatti a base di carne e pesce, preparati con cura e con un’attenzione particolare ai prodotti di stagione.

L’atmosfera informale e rilassata del locale lo rende un punto di incontro ideale per chi desidera condividere la passione motoristica con gli amici. Inoltre, il Ristorante Garage dispone di una spaziosa sala dedicata alle proiezioni di eventi motoristici, permettendovi di seguire le gare e le novità dell’automobilismo in diretta.

Il bar Sport

Nel pittoresco quartiere dei Navigli, Il Bar Sport è una vera istituzione milanese, celebre per la sua storia e la sua atmosfera conviviale. Oltre a offrire una ricca selezione di birre artigianali, il Bar Sport è il luogo in cui gli appassionati di sport, compresi gli entusiasti della Formula 1, si riuniscono per seguire le gare e condividere la loro passione. La sua posizione privilegiata lo rende il punto di ritrovo perfetto dopo una giornata trascorsa tra le vie di Milano.

Il Motore Bar

Nel quartiere di Isola, Il Motore Bar è un locale specializzato in hamburger e patatine fritte, serviti in un ambiente moderno e informale.

Questo locale è un’oasi per chi desidera un pasto delizioso in un’atmosfera motoristica.

Inoltre, Il Motore Bar offre una vasta selezione di birre artigianali e di vini, rendendo l’esperienza culinaria ancora più appagante per gli appassionati di motori.

Il The Place

Situato nel quartiere di Corso Como, Il The Place è il ritrovo per chi ama cocktail di alta qualità e spettacoli musicali dal vivo. Questo locale è spesso frequentato da personaggi noti nel mondo dei motori, offrendo un’atmosfera sofisticata e cosmopolita. Se siete alla ricerca di una serata di classe all’insegna della passione per i motori, Il The Place è la scelta ideale.

Il Superstudio

Nella zona di Tortona, Il Superstudio è un punto di riferimento per la cultura e la moda a Milano. Oltre alle sue attività culturali, il Superstudio ospita regolarmente eventi dedicati al mondo dei motori, tra cui mostre e presentazioni di nuovi modelli.

E’ il luogo perfetto per immergersi nell’universo motoristico mentre si apprezzano le influenze artistiche e creative di Milano.