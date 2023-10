Al momento sembra essere partita male l'iniziativa anti-inflazione del 'Carrello tricolore'

È stata condotta un’analisi approfondita sull’iniziativa denominata ‘Carrello tricolore’, dalla quale emergono risultati che indicano un modesto risparmio di soli 2 euro. L’offerta di prodotti è limitata e le promozioni non risultano particolarmente innovative.

Nonostante l’impegno del governo nell’ambito dell’iniziativa anti-inflazione, i vantaggi per i consumatori appaiono piuttosto limitati. Di fatto, sugli acquisti quotidiani, il risparmio ammonta a soli due euro, ma ciò implica l’acquisto di prodotti di qualità dubbia, spesso di origine estera. Tra gli articoli inclusi vi sono aceto di vino bianco, lenticchie, pesto e merendine al latte.

Confusione e dubbi circondano il ‘Carrello tricolore’

Uno dei principali problemi evidenziati è la confusione che circonda questa iniziativa. Spesso, il personale dei negozi non riesce a fornire spiegazioni chiare ai consumatori interessati.

La risposta più comune è il rinvio all’assistenza clienti. La campagna anti-inflazione del governo Meloni, nota come ‘Carrello tricolore’, dovrebbe garantire prezzi più bassi sui beni di prima necessità. Tuttavia, a Milano, i consumatori spesso si trovano a dover fare i conti con prodotti non adatti al consumo quotidiano e che non contribuiscono a un’alimentazione equilibrata. In alcuni supermercati, la frutta e la verdura sono persino assenti, mentre il risparmio risultante è praticamente trascurabile e la qualità dei prodotti è scadente.

Il confronto tra spesa tradizionale e ‘Carrello Tricolore’

Un confronto diretto tra una spesa effettuata in un supermercato che non aderisce all’iniziativa del ‘Carrello tricolore’ e una spesa effettuata nell’ambito di questa iniziativa rivela una differenza di risparmio di appena 2 euro. All’ingresso della Conad di Nolo, un quartiere di Milano, si può leggere: “Bassi fissi e convenienti sempre partecipano al trimestre anti-inflazione”. Tuttavia, all’interno del supermercato, sembra che il tanto pubblicizzato carrello rosso e verde sia invisibile. Il responsabile della struttura indica un cartello all’entrata e spiega che sono stati inseriti gli stessi articoli che già avevano un prezzo contenuto, promettendo che questi “bassi fissi” e “convenienti sempre” lo saranno per i prossimi 3 mesi.

Il futuro dell’iniziativa ‘Carrello tricolore’

Resta da vedere se in futuro ci saranno ampliamenti nell’offerta dell’iniziativa o se si tratterà semplicemente di una riproposizione di vecchi volantini promozionali. Nel 2015, tali promozioni avevano già bloccato i costi di molti prodotti di marca Conad per 3 mesi, fino al 31 dicembre di quell’anno. Attualmente, sembra che la situazione non sia cambiata molto, con prodotti come conchiglie di pasta a 0,69 euro, latte a poco più di un euro e ricotta a 0,95 euro che continuano a dominare l’offerta.