Chinatown a Milano: cosa vedere nel quartiere

Chinatown è uno dei luoghi più affascinanti del capoluogo lombardo. Scopriamo insieme cosa vedere nel quartiere Chinatown a Milano

Proprio come ogni grande città del mondo, anche Milano ha la sua Chinatown. Il quartiere cinese del capoluogo lombardo, che si sviluppa a nord del centro storico tra il Cimitero Monumentale e Corso Sempione, è un luogo affascinante e con un’energia particolare. Qui Milano incontra l’Oriente in un perfetto mix di stili e culture. Tra case a ringhiera e antiche botteghe milanesi, la comunità cinese si è integrata nel corso degli anni, dando vita a una zona che oggi è tra le più popolari di Milano. Scopriamo insieme cosa vedere nel quartiere Chinatown a Milano.

La storia di Chinatown

Il quartiere di Chinatown a Milano si sviluppa intorno agli anni ’20 del secolo scorso, quando le prime comunità cinesi iniziano ad instaurarsi in città. Queste persone provenivano principalmente dalla povera regione del Zhejiang e ancora oggi il 90% degli immigrati è originario di quell’area. Nel capoluogo lombardo, questi uomini e donne scelsero di stabilirsi in una zona che ai tempi era chiamata borgh di scigulatt (Il Borgo degli Ortolani), data la vasta presenza di campagne e cascine nei dintorni che producevano frutta e verdura. Questo luogo favoriva anche la concentrazione di laboratori nei cortili delle abitazioni. Le prime attività erano legate alla lavorazione della seta, poi si estesero all’abbigliamento e alla pelletteria.

Dalla fine degli anni 90 ebbe inizio il boom, e agni inizi degli anni 2000 via Paolo Sarpi andò incontro a una serie di lavori di riqualificazione che la resero pedonale. Da questo momento in poi vediamo l’esplosione di centinaia di esercizi commerciali al dettaglio: nacque così la Chinatown dei negozietti che conosciamo attualmente. Oggi a Milano pare vivano circa 27 mila cinesi: non tutti vivono all’interno di Chinatown, ma quasi tutti la frequentano spesso.

Cosa vedere a Chinatown a Milano

Via Paolo Sarpi è l’arteria centrale del quartiere cinese di Milano. La via, posta a due passi da piazza Gae Aulenti, è stata riqualificata tra il 2010 e il 2011. Oggi è una strada pedonale piacevole da percorrere, con una pavimentazione in pietra, aiuole e spazi verdi. Ricca di negozi di tecnologia, abbigliamento e ristoranti, è qui che troviamo la maggior parte delle cose da vedere a Chinatown.

Ristoranti e Supermarket

Se c’è una cosa per cui è famosa Chinatown a Milano, è sicuramente la grande varietà di cibo tipico orientale. Obbligatoria, prima di tutto, una sosta alla Ravioleria Sarpi per assaggiare il meglio dello street food orientale: ravioli fatti a mano, involtini, Mo (panini cotti al forno ripieni di carne di maiale brasato) e tante altre delizie da gustare mentre si passeggia lungo la suggestiva strada. Un’altra cosa da fare assolutamente in Paolo Sarpi è fare un salto a Chineat, un piccolo market orientale, dove lasciarsi tentare da qualche bizzarro snack, acquistare tutto l’occorrente per preparare una deliziosa cena asiatica, oppure provare a scrutare il destino con qualche biscotto della fortuna. Da non perdere anche l’Oriental Mall, un centro commerciale su cinque piani dove trovare davvero di tutto.

Una serata al karaoke

Nel cuore di Chinatown troviamo il KTV Sarpi 33, uno dei più famosi locali karaoke di Milano. Inaugurato nel 2012, Il KTV di via Paolo Sarpi offre 7 stanze private di diverse dimensioni, a seconda della propria esigenza, dove potersi scatenare e cantare a squarciagola per tutta la notte. Con una vasta gamma di canzoni internazionali e la possibilità di allestimenti a tema, KTV Sarpi 33 è il luogo perfetto dove passare una serata divertente a Chinatown a Milano.

La Fabbrica del Vapore

Situata in Via Procaccini 4, immediatamente adiacente a Via Paolo Sarpi, la Fabbrica del Vapore è uno spazio del Comune di Milano, laboratorio creativo e ricreativo rivolto ai giovani. Qui è possibile visitare mostre e esposizioni tutto l’anno, a partire da Andy Warhole fino a Zero Calcare. Il luogo ideale dove passare un pomeriggio all’insegna della cultura e dell’arte.