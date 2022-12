L’ascesa dell’industria delle slot online in Lombardia

Il gioco d'azzardo ormai è molto diffuso, soprattutto su internet. In Italia è Milano a essere la città regina delle slot machine online,

L’ascesa del gioco online è avvenuta in maniera del tutto inattesa e con un’incredibile forza, anche a causa di una serie di fattori che ne hanno favorito la diffusione, uno tra tutti la facilità per accedere alle piattaforme online rispetto ai casinò terrestri. Ecco che si sono affermati sempre più i casinò online, raggiungibili tranquillamente con un click sul proprio smartphone oppure tramite il computer. Gli appassionati qui hanno scoperto un mondo fatto di divertimento e comodità: addio recarsi da una parte all’altra della città per giocare, adesso lo si può fare tenendo lo smartphone tra le mani mentre si è seduti sul divano di casa.

Online è possibile trovare esperti che dispensano consigli su giochi slot gratis e tantissimi altri titoli di un hobby in continua crescita. Non a caso possiamo definire gli anni ’20 del 2000 come quelli d’oro per un settore che prima dell’avvento del digitale era considerato di nicchia. Inevitabilmente molti giocatori da ogni parte d’Italia hanno iniziato a divertirsi su tali piattaforme, in particolar modo con le slot machine online. Le macchinette del diavolo hanno sempre avuto un grandissimo fascino, ma come sono viste nel nostro Paese, in particolar modo in Lombardia? Proviamo a scoprirlo!

Lombardia, regina del gioco e delle slot machine

La regione Lombardia nel corso di questi anni ha più volte detenuto lo scettro di “Regina del gioco d’azzardo” sia online che terrestre. I numeri dei giocatori continuano a crescere, specialmente per quel che riguarda il compartimento online. La realtà dei fatti è che la nuova tipologia di slot machine piace molto alle persone della Lombardia, ma anche di tutta Italia.

Se prendiamo in considerazione dall’inizio del 2022, possiamo notare che la spesa fatta dalla popolazione della Lombardia è di circa 2 miliardi di euro nel gioco d’azzardo, suddivisi tra i tantissimi quartieri di Milano e delle altre città della regione. I dati ovviamente a fine anno saranno maggiori, ma è una tendenza che fa capire come il gioco, specialmente se online, attira tantissime persone. Il gioco più gettonato è proprio la slot machine, capace di divertire chiunque, indipendentemente dall’età e dal sesso, in quanto lo si utilizza per passare del tempo divertendosi.

Gli incassi delle slot machine al momento sono sconosciuti, ma è chiaro come si aggiri intorno al milione di euro, per un intrattenimento che continua a essere la preferenza tra gli utenti. Ma perché i lombardi amano le slot machine online? Beh il motivo è da risiedere nella comodità che hanno: sono aperte tutti i giorni, cioè 365 giorni all’anno e 24 ore su 24; non permettono spostamenti, in quanto si può usufruire direttamente da casa e non bisogna seguire un dress code, il pigiama va più che bene. L’utente non deve fare altro che cliccare e far partire il gioco.

Le tendenze per il 2023 parlano di una crescita di interesse verso questo gioco che permette di scommettere anche cifre irrisorie per provare a vincere un montepremi altissimo.