Lo scorso weekend il bar di piazzale Lavater ha salutato la clientela con l'ultima serata insieme

Il bar “Blanco”, locale meneghino che ha segnato per più di un decennio le notti della movida milanese, spegne la storica insegna.

Addio “Blanco”: l’evento conclusivo

Lo scorso weekend, nella serata di sabato 15 ottobre, il bar di piazzale Lavater ha salutato la clientela con “The last dance”, “l’ultima serata insieme, l’ultimo ballo al Blanco”.

Il locale dice addio a tutti attraverso i suoi social: “Eccoci al saluto finale. Il Blanco ha concluso il suo ciclo e ha chiuso per sempre le serrande. Chi ci conosce bene ed è passato a trovarci nelle ultime settimane, sapeva già la notizia e da parte nostra abbiamo voluto celebrare con una serie di eventi speciali questo sprint finale”.

Addio “Blanco”, i titolari: “Scelta ponderata e serena”

I titolari sottolineano che la scelta è stata ponderata, una decisione presa serenamente.

Non sono chiari i motivi della chiusura. È evidente che il Blanco abbia lasciato in questi 14 anni un’impronta importante nel quartiere di Porta Venezia, ma anche nella scena notturna, musicale, creativa e queer della città e nella vita di molte persone.

“C’è un tempo per ogni cosa, e ora è il tempo di fermarsi, dire grazie e guardare avanti. Non ci sono parole per dirvi quanto il supporto di tutti voi sia stato indispensabile per rendere il Blanco quello che è stato.

Grazie”, hanno concluso dal Blanco.

