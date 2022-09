Starbucks apre il primo take away in via Torino: tutti i dettagli

Previsti 7 posti a sedere e alcuni spazi stand-up

Nella giornata di venerdì 23 settembre Starbucks ha inaugurato un nuovo punto vendita in via Torino, nel centro del capoluogo meneghino.

Starbucks via Torino: il locale

L’obiettivo dello store è quello di attrarre clienti dallo stile di vita “on-the-go”.

Il negozio occupa uno spazio di 60mq con 7 posti a sedere e alcuni spazi stand-up: materiali e colori rimandano a quelli della Starbucks Reserve Roastery nella vicina Piazza Cordusio.

È possibile gustare bevande artigianali calde e fredde, tra cui il noto Frappuccino Blended Beverage. Il menù viene rinnovato ogni tre mesi con l’offerta di nuove proposte, tra cui colazioni con prodotti da forno tradizionali italiani e americani. Il locale offre ai clienti l’opportunità di avere uno sconto di 20 centesimi sull’ordine portando la cup riutilizzabile.

Starbucks via Torino, Catrambone: “E’ il 19°esimo store in Italia”

Vincenzo Catrambone, Direttore Generale di Starbucks Italia, afferma: “Con l’apertura del nostro diciannovesimo store in Italia, rafforziamo la presenza di Starbucks a Milano, la prima città italiana ad aver accolto il brand nel 2018. Attraverso il format take away siamo entusiasti di portare l’esperienza unica di Starbucks ad ancora più clienti italiani, riaffermando il nostro impegno di crescita in tutto il Paese.

Abbiamo anche piani per l’ingresso a breve in altre città”.

