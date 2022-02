Rkomi e la sua palestra sociale a Milano: ognuno paga la quota che può

Nel 2020 il cantante ha aperto una palestra di Muay Thai: "Mi ha dato tanto, voglio restituire il bene che mi ha fatto"

Dopo la grinta manifestata al Festival di Sanremo 2022 con la sua ‘Insuperabile’, Rkomi ha conquistato la scena musicale italiana.

La palestra sociale di Rkomi si chiama Sit Hanuman Sport e Cultura

Cresciuto a Calvairate, Mirko Manuele Martorana -Rkomi è la lettura di Mirko partendo dal centro del nome- ha deciso di aprire una palestra sociale a Milano, in via Bacchiglione 26, nel quartiere Corvetto.

Cosa c’è di spettacolare in tutto ciò? Il fatto che non sia una palestra come le altre, bensì un’associazione senza scopo di lucro, un centro culturale dove ci si allena e anche si vive: uno di quei posti in cui chi va paga solo quello che può permettersi. La palestra sociale, aperta a marzo 2020, si chiama Sit Hanuman Sport e Cultura.

La palestra sociale di Rkomi: i benefici del Muay Thai

L’idea, nata da Rkomi, dall’amico e maestro Giacomo Bolgiana e da altri tre ragazzi, vuole avvicinare chiunque lo desideri allo sport,soprattutto i ragazzi. Proprio per questo motivo, la quota d’iscrizione viene pagata in base al reddito. Il corso di Muay Thai non solo insegna le tecniche sul combattimento, ma aiuta a superare i propri limiti fisici, mentali e spirituali.

La palestra sociale di Rkomi: corsi e informazioni

Oltre al muay thai, è possibile iscriversi ai corsi di thai chi e yoga. In aggiunta, la palestra beneficia di una piccola cucina e una sala divertimenti con Play-Station, giochi, fumetti e libri. Uno spazio dove trovarsi e socializzare.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 327 9841915, o in alternativa inviare una mail all’indirizzo: sithanuman.mi@gmail.com

