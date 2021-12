Gli alberi di Natale di Isola verranno trasferiti al Parco Nord

Dopo le feste di Natale i 20 carpini continueranno a vivere in un'altra location

I 20 alberi di Natale che adornano il quartiere Isola di Milano saranno ritirati e piantati al Parco Nord.

Alberi di Natale, Isola: i “Carpinus Betulus”

Gli alberi in questione sono stati sistemati in via Thaon de Revel, ma anche in via Lario e Boltraffio.

Il tutto è stato reso noto in una nota da Confcommercio. Gli alberi sono dei “Carpinus Betulus“, della famiglia betulaceae, diffusi dall’Europa occidentale all’Iran.

Alberi di Natale, Isola. Antoniazzi: “Continueranno a far parte del patrimonio verde del nostro territorio”

Il coordinatore del Distretto commerciale Isola, Piervito Antoniazzi, ha affermato: “Già lo scorso anno eravamo riusciti a regalare, non sprecandoli, diversi abeti di Natale. Quest’anno ci siamo mossi per tempo per capire quali alberi potessero essere utilizzati: ora i ‘Carpinus Betulus’ decorano con luci e palle di cartone il Natale dell’Isola.

E dopo, alberi di Natale ‘circolari’,continueranno a far parte del patrimonio verde del nostro territorio“.

Alberi di Natale, Isola: grazie Vivident

Antoniazzi precisa: “Tutto ciò è stato reso possibile anche grazie alla sponsorizzazione di Vivident dedicata quest’anno all’Isola, a partire dalla stazione Isola della M5″.

