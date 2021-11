Fiera dell’Artigianato 2021: date e come entrare gratis

Per accedere all'evento è obbligatorio il Green Pass

Finalmente, a Milano torna l’Expo internazionale dell’artigianato, dei popoli e delle Nazioni. Dopo un anno di stop a causa della pandemia di Covid-19, l’Artigiano in fiera apre le porte al pubblico.

Fiera dell’Artigianato 2021: come accedere gratuitamente

L’appuntamento è da sabato 4 a domenica 12 dicembre, dalle ore 10 alle ore 23.00, presso i padiglioni di Fiera Milano Rho-Pero. Per accedere è necessario iscriversi sul sito ufficiale dell’evento e scaricare gratuitamente l’invito, il quale andrà mostrato all’ingresso insieme al Green Pass.

Fiera dell’Artigianato 2021: gli espositori e i Paesi

Saranno presenti 1.800 espositori e 80 Paesi del mondo, rappresentati con 29 ristoranti e 18 luoghi del gusto.

Non mancheranno Francia, Germania, i paesi africani, Messico, Cuba, Colombia e Argentina. Ad attendere i visitatori ci saranno i migliori artigiani specializzati in agroalimentare, ceramica, arredamento, moda e design, tessile, gioielleria e bigiotteria e nei prodotti per la cura della persona. Sarà presente anche la zona riservata al Natale, dalle decorazioni per l’albero ai presepi.

Fiera dell’Artigianato 2021: il claim

Artigiano in fiera evidenzia “Per centinaia di migliaia di persone non c’è Natale senza Artigiano in fiera.

Perché da sempre autenticità, originalità e qualità sono i capisaldi del nostro lavoro“. Inoltre, il claim del 2021 sarà “Artigiano in Fiera: finalmente!”, per sottolineare l’affetto del pubblico nei confronti di questa manifestazione.

LEGGI ANCHE: L’Artigiano in Fiera torna in presenza: obbligatorio il green pass