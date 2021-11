Ambrogino d’oro 2021: chi sono i vincitori

La cerimonia per la consegna dell'Ambrogino d'Oro ai vincitore avverrà il 7 dicembre, giorno del patrono di Milano.

L’attesa è finita: finalmente, sono stati rivelati i nomi dei vincitori degli Ambrogini 2021.

Vincitori Ambrogino 2021: le 15 Medaglie d’Oro

Il comune di Milano conferisce la massima onorificenza al diplomatico, giovane console Tommaso Claudi, il quale rimase a presidiare l’ambasciata italiana in Afghanistan durante la conquista talebana di Kabul, all’ex capitano del Milan Franco Baresi e alla campionessa paralimpica di nuoto Arjola Trimi.

Tra i premiati anche il notaio e giurista Piergaetano Marchetti, presidente di Bookcity e della Fondazione Corriere della Sera; Enrico Pazzali, presidente della Fondazione Fiera; Maria Candida Morosini, conosciuta come ‘la signora della musica’ per la sua attività di supporto a numerose associazioni musicali; Giuseppe Castagna, manager, nonché amministratore delegato di Banco Bpm; Aldo Cazzullo, scrittore giornalista del Corriere della Sera; lo chef Filippo La Mantia; l’oncologo Ermanno Leo, il quale dirige la struttura di chirurgia colo-rettale dell’Istituto tumori di Milano; Valentina Massa, la professoressa di biologia applicata dell’Università Statale di Milano, la quale ha inventato il tampone salivare del Covid per i bambini; Gianni Cervetti, fondatore dell’Orchestra Verdi di Milano; l’avvocato Daniela Mainini, esperta in lotta alla contraffazione; Alessandra Simone, che ha ideato il protocollo Zeus contro la violenza domestica e l’antropologa forense e professoressa alla Statale Cristina Cattaneo.

Vincitori Ambrogino 2021: le 5 Medaglie d’oro alla Memoria

Le 5 Medaglie alla Memoria saranno destinate agli ex sindaci del capoluogo lombardo Marco Formentini (1930-2021) e Carlo Tognoli (1938-2021), oltre che allo scrittore Andrea G. Pinketts (1960-2018), a Emilia Cestelli, attivista antimafia e moglie di Nando dalla Chiesa, e alla travel blogger ‘Fraintesa’, ovvero Francesca Barbieri, scomparsa a causa di un tumore.

Vincitori Ambrogino 2021: l’elenco dei 20 Attestati

Progetto Inter Campus Pizzaaut Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti Auser Milano In Corso d’Opera – Progetto editoriale Associazione UNIIC- Unione Imprenditori Italia-Cina Pro Tetto Onlus Associazione Associazione ANGSA Lombardia Onlus Banco Farmaceutico Cortellaro Francesca Islander Onlus- Progetto Associazione di Promozione Sociale Bocciofila della Martesana Simone Lunghi Bauli in Piazza APS Fondazione Memoriale della Shoah Rossignoli Biciclette Associazione Culturale Il Mondo Creativo Ordine di Malta Delegazione della Lombardia Farneti Pietro Comitato 8 ottobre 2001

