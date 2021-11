Cosa fare a Milano nel week-end dal 12 al 14 novembre: gli eventi più gettonati

Questo weekend è dedicato a videogame e fumetti: scopriamo di più

Nonostante la temperatura non sia delle più miti, il freddo non intimorisce i milanesi, e soprattutto non ostacola gli eventi. L’unica regola? Armarsi di sciarpe e cappotti per questo imperdibile weekend tutto da scoprire.

Eventi Milano 12-14 novembre: Cartoomics e Milano Games Week

Per tutto il week-end, Rho Fiera ospiterà l’evento più importante e atteso dell’anno: la Milano Games Week, dedicata ai videogames, agli esports, al digital entertainment e alla geek culture. Imperdibile il Cartoomics, il tradizionale appuntamento con il mondo del fumetto, dell’editoria e dell’intrattenimento.

Eventi Milano 12-14 novembre: serate e concerti

I concerti di musica elettronica di Parade EÉlectronicque_Paesaggi Sonori, distribuiti tra tre luoghi di Milano, la Fabbrica Del Vapore, il Teatro Arsenale e il Centro sociale Barrio’s Barona, inonderanno la città di buona musica.

Nella serata di sabato 13, a partire dalle ore 22, al Magnolia si terrà una serata speciale con il gruppo dance Datura.

Eventi Milano 12-13 novembre: torna If!, il Festival della creatività

Venerdì 12 e sabato 13 novembre, a Base Milano, si terrà IF! il Festival della Creatività che dal 2014 promuove il valore della creatività come elemento per la industry della comunicazione. Il palinsesto sarà ricchissimo di eventi, oltre 50 tra lecture, talk, interviste, format speciali e challenge creative e più di 100 speaker italiani e internazionali.

Eventi Milano 12-13 novembre: gli spettacoli di Zelig

Per chi volesse fare due risate, venerdì 12 e sabato 13, al Teatro degli Arcimboldi tornano gli spettacoli di Zelig.

Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00 e vedranno sul palco Claudio Bisio, Vanessa Incontrada e i più grandi comici italiani.

Eventi Milano 12-14 novembre: le mostre

Per l’intero weekend si terrà la mostra ‘The way we are’ da Armani Silos, mentre Palazzo Reale ospiterà le opere di Claude Monet in un percorso con ben 53 opere.

Se volete partecipare alla mostra immersiva dedicata a Silvio Berlusconi -disponibile tutto il weekend- basterà recarsi all’Enterprise Hotel.

Disponibile tutto il weekend anche la mostra ‘Sotto il cielo di Nut.

Egitto divino’ al Museo Archeologico: svelerà le bellezze dell’antico Egitto.

Per tutto weekend, il Museo del Novecento offrirà ancora le 100 opere di Mario Sironi a sessant’anni dalla scomparsa del grande artista.

