Al Moscova District Market si potranno acquistare i migliori brand della moda

Dal 10 al 14 novembre 2021, il Moscova District Market, insieme a MyClosetMilano -leader delle vendite second hand-, realizzerà un evento di shopping dedicato alla moda senza tempo.

Moda di seconda mano: la seconda opportunità

In via Alessandro Volta 7, sarà possibile acquistare capi introvabili: abbigliamento uomo e donna, accessori, borse e scarpe dei brand più acclamati.

Mai come oggi la sostenibilità è necessaria, pertanto, dare una seconda opportunità a capi preziosi è stimolante sia per cede che per chi acquista. Come diceva la grande Coco Chanel “La moda passa, lo stile resta”.

Moda di seconda mano: il remake-reuse

È stato MyClosetMilano a selezionare il vasto numero di capi che saranno presenti, avvalendosi dei guardaroba dei clienti, i quali hanno gentilmente messo a disposizione i propri capi ormai inutilizzati.

Non poteva mancare l’idea di “upcycling lab” di Fujiko&Margot, i quali -grazie all’amore per il second hand- daranno vita al ‘remake-reuse’scomponendo e modellando ‘vecchi’ capi, in nuovi esemplari.

Moda di seconda mano: prenotazione

Per accedere all’evento è necessario prenotarsi sul sito internet del Moscova District Market pianificando, secondo le vostre esigenze, data e ora.

