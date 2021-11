A Milano torna la fiera del Panettone e del Pandoro

L'edizione dal 20 al 21 novembre 2021

Nel lontano 2008, grazie ad Emanuele Giordano, nasceva la Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro. Giordano, fondatore della kermesse e della Gold Event Organization, aveva come obiettivo quello di diffondere la cultura del panettone e del pandoro.

Fiera del Panettone e del Pandoro: la tradizione

Numerose le tappe della fiera, da Reggio Calabria a Roma, da Firenze a Milano. Pandoro e panettone sono un simbolo del Natale made in Italy nel mondo. I visitatori possono degustare e comprare i prodotti dai Maestri Pasticceri che partecipano ogni anno all’imperdibile evento. Nel 2016, inoltre, nasceva anche il contest nazionale “Ambasciatore del Panettone”: il primo contest nazionale a giuria popolare. La kermesse, tra gli obiettivi, ha il desiderio di includere anche l’estero, organizzando una tavola rotonda a Bruxelles, all’interno del Palazzo delle Regioni.

Il titolo? “Il Panettone: un prodotto Made in Italy da tutelare”.

Fiera del Panettone e del Pandoro: ‘Panettone Summer’

Durante l’evento a Bruxelles sono state esposte al pubblico le tecniche di produzione del panettone nel rispetto della normativa nazionale vigente: il D.M. 22/07/2005 e s.m.i. del 2017. In programma anche il ‘Panettone Summer’,l’evento che mira a destagionalizzare il prodotto e, quindi, al consumo anche in periodi non natalizi.

Fiera del Panettone e del Pandoro: il progetto

Sarà il Museo dei Navigli ad ospitare la rassegna del 20 e 21 novembre a Milano. L’obiettivo del progetto www.eccellenzepanettone.it è quello di spostare i riflettori sulle aziende di produzione di lievitati grazie alle seguenti iniziative: le vie del Panettone e del Pandoro, il Panet-tour e l’evento digitale che rappresenta un contatto diretto e costante con i Maestri Pasticceri iscritti al circuito Eccellenze Panettone.

LEGGI ANCHE: A Milano aumenta il prezzo dei panettoni: i costi di produzione sono assurdi