L'Italia è nella morsa di un'ondata di caldo senza precedenti, con l'anticiclone africano Cerberus che porta temperature record. Scopri le previsioni e le città più a rischio.

L’Italia si trova attualmente nella morsa di un’ondata di caldo senza precedenti, con l’anticiclone africano Cerberus che sta portando temperature record in gran parte del Paese. Questo fenomeno, che ha preso il nome dal cane a tre teste dell’Inferno dantesco, sta causando notti tropicali e un’afa opprimente, rendendo la vita difficile per molti cittadini.

L’anticiclone, originatosi in Algeria, si è esteso fino alla Danimarca, portando caldo anomalo su gran parte dell’Europa centro-occidentale. In Italia, la situazione è particolarmente critica, con temperature che raggiungono e superano i 40°C in molte città, soprattutto nella pianura Padana.

Le città più colpite dall’anticiclone Cerberus

Tra le città più colpite dall’anticiclone Cerberus ci sono BolognaBresciaFirenzePerugia e Torinodove è stato emesso un bollino rosso per l’allerta caldo. Anche MilanoRoma e Verona sono in allerta arancione, con temperature che raggiungono i 39°C.

La pianura Padana è la zona più colpita, con temperature che raggiungono e superano i 40°C in province come MantovaCremonaPiacenzaParmaVerona e Modena. Anche il Centro Italia non è risparmiato, con temperature che raggiungono i 37-38°C in ToscanaUmbria e Lazio.

Il ruolo dell’umidità

Un fattore che aggrava la situazione è l’umiditàche rende il caldo particolarmente afoso. La pianura Padana e le città di mare soffrono maggiormente la calura fastidiosa durante le ore tardo pomeridiane e le primissime ore della sera. Questo rende la situazione ancora più difficile per chi vive in queste zone.

Le previsioni per i prossimi giorni

Le previsioni indicano che l’anticiclone Cerberus resterà a lungo, almeno fino a inizio luglio, impedendo l’arrivo di perturbazioni atlantiche. Questo significa che le temperature elevate continueranno a persistere, con un aumento progressivo delle allerte del Ministero della Salutesoprattutto al Centro-Nord.

Nel fine settimana, in particolare nella giornata di domenica 21 giugnosi prevedono picchi di temperatura fino a 40°C in alcune zone della bassa Padana. Anche al Sudnonostante temperature leggermente più basse, il caldo sarà intenso, con picchi di 37°C in Puglia e valori compresi tra 28°C e 35°C nel resto del Meridione.

Il Ministero della Salute invita a proteggere anziani e fragili nelle ore centrali della giornata, evitando l’esposizione prolungata al sole e mantenendo un’adeguata idratazione. Sono previsti solo isolati rovesci di calore pomeridiani sui rilievi, che non riusciranno a mitigare significativamente la situazione.