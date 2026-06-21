Una notte magica all'aeroporto di Milano Linate, dove la pista di decollo si è trasformata in un percorso di 10 km per oltre 3000 runner. Un evento unico che ha unito sport e spettacolo.

L’aeroporto di Milano Linate ha vissuto una notte straordinaria, trasformandosi in un palcoscenico per oltre 3000 runner che hanno partecipato alla Milano Linate Runway Run. Nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno 2026, la pista di decollo, solitamente riservata agli aerei, ha ospitato una corsa notturna di 10 chilometri, offrendo un’esperienza unica nel suo genere.

L’evento, organizzato da MG Sport in collaborazione con Seala società che gestisce gli scali di Malpensa e Linate, ha visto la partecipazione di runner provenienti da tutta Italia e dall’estero. Tra i partecipanti anche l’ad di Sea, Armando Bruninie la presidente Michaela Castellia testimonianza dell’importanza e del successo della manifestazione.

Un’esperienza unica tra aerei e luci

Correre sulla pista di un aeroporto è un’esperienza che pochi possono vivere. La Milano Linate Runway Run ha offerto ai partecipanti l’opportunità di correre tra gli aerei in sosta, gli hangar e le luci dello scalo, creando un’atmosfera magica e indimenticabile. Un hangar è stato trasformato in un’area di intrattenimento con musica, giochi, animazione e stand degli sponsor, offrendo un momento di svago e condivisione.

La corsa non competitiva ha visto la partecipazione di runner di tutti i livelli, uniti dalla passione per lo sport e dalla curiosità di vivere un’esperienza fuori dal comune. Tra i primi a tagliare il traguardo, Riccardo Martellato e Giovanni Suscamentre tra le donne la più veloce è stata Rebecca Volpe.

L’organizzazione di un evento straordinario

Organizzare un evento di questa portata non è semplice. La pista di un aeroporto è un luogo complesso, con voli, operazioni di sicurezza e logistica. Andrea Trabuiodirettore generale di MG Sport, ha sottolineato la difficoltà e l’importanza di un evento come la Milano Linate Runway Run: “L’idea era semplice: aprire un luogo che normalmente nessuno può vedere da dentro e metterci delle persone a correre. Poi ti rendi conto che non è semplice per niente: c’è un aeroporto che funziona, voli, sicurezza, operazioni. E allora capisci che se riesci a farlo, stai offrendo qualcosa che non esiste da nessun’altra parte”.

L’evento ha richiesto una macchina organizzativa solida, con centinaia di persone al lavoro dietro le quinte per garantire sicurezza e intrattenimento. La partnership con Cisalfa Sportsponsor ufficiale dell’evento, ha permesso di trasformare i punti vendita di Milano in veri e propri hub per le iscrizioni e il confronto con gli esperti del settore.

Uno sport che unisce e connette

La Milano Linate Runway Run non è solo una corsa, ma un evento che promuove una cultura del movimento attiva e condivisa. Alberto FiasconaroDirettore Marketing di Cisalfa Group, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere parte di un evento così distintivo e innovativo, capace di offrire un’esperienza unica nel suo genere. La Milano Linate Runway Run incarna perfettamente la nostra visione di vivere lo sport: accessibile, coinvolgente e in grado di creare connessioni autentiche tra le persone”.

L’evento si inserisce in un trend globale che vede il running appropriarsi di spazi infrastrutturali nevralgici per ridisegnare l’esperienza sportiva. Correre al buio, avvolti dalle luci di segnalazione dello scalo, offre una prospettiva inedita sulla velocità e sullo spazio, vivendo una dinamica di puro movimento in un contesto ad alto impatto visivo.