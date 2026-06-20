Il Torino, allenato da Ignazio Abate, svolgerà il ritiro a Pinzolo dal 13 al 25 luglio con tre test estivi al Campo Sportivo Pineta: 18 luglio contro il Pinzolo Valrendena, 22 luglio contro l'Alcione Milano e 25 luglio contro il Cittadella. Biglietti a 12 euro su Vivaticket e in loco; under 8 gratis 1:1 e ingresso omaggio per persone con disabilità.

Il Torino ha organizzato il proprio ritiro estivo a Pinzoloin Val Rendena, con un programma che unisce allenamenti e prove sul campo per mettere minuti nelle gambe prima dell’avvio della stagione. La squadra guidata da Ignazio Abate sarà a Pinzolo dal 13 al 25 luglio e prevede tre gare amichevoli ufficializzate nel calendario del soggiorno trentino.

Il ritiro comprende anche una fase preliminare: la squadra si radunerà al Filadelfia per un periodo di pre-ritiro a partire dal 10 luglioche si concluderà con un allenamento a porte aperte domenica 12 luglio (orario da definire). Il movimento tra il Filadelfia e il Trentino segna l’inizio della preparazione atletica e tecnico-tattica in vista del campionato.

Calendario delle amichevoli a Pinzolo

Durante il soggiorno a Pinzolo il Torino sosterrà tre test contro formazioni di categorie diverse per valutare organico e schemi. Il primo incontro è in programma sabato 18 luglio alle ore 17:30 contro il Pinzolo Valrendenacompagine che milita in Prima Categoria. Questo confronto servirà a provare soluzioni offensive e rotazioni nella rosa contro una squadra locale.

Seconda e terza uscita

La seconda uscita è fissata per mercoledì 22 luglio alle ore 17:30 contro l’Alcione Milanoformazione che partecipa al campionato di Serie C. L’incontro offrirà un banco di prova più impegnativo rispetto al primo test, utile per osservare l’adattamento tattico dei giocatori ai carichi di lavoro del ritiro. L’ultima amichevole si disputerà sabato 25 luglio alle ore 17:00 contro il Cittadellaaltra avversaria di Serie Cche chiuderà il ciclo di gare precampionato in Trentino.

Sede degli incontri e logistica

Tutte le partite del ritiro si giocheranno al Campo Sportivo Pineta di Pinzoloche funge anche da centro degli allenamenti durante la permanenza della squadra in Val Rendena. La scelta della struttura permette ai tifosi locali e ai sostenitori spostatisi in Trentino di assistere da vicino agli allenamenti e ai test, oltre a offrire un ambiente controllato per il lavoro tecnico-tattico del gruppo guidato da Ignazio Abate.

Biglietti, prezzi e agevolazioni

I tagliandi per le tre amichevoli saranno in vendita online tramite il circuito Vivaticket e saranno disponibili anche direttamente in loco il giorno delle partite. Il prezzo unico è di 12 euro per adulto. Per i più piccoli è prevista un’agevolazione: l’ingresso è gratuito per gli Under 8 in rapporto 1:1 con un adulto pagante. Inoltre, è previsto l’ingresso omaggio per le persone con disabilità.

Queste modalità consentono a chi segue il Torino durante la preparazione estiva di programmare la trasferta o la visita al Campo Sportivo Pineta con informazioni chiare su costi e priorità di accesso, facilitando la partecipazione dei tifosi e rispettando le esigenze di inclusività.

Finalità sportiva del ritiro

Il ritiro a Pinzolo ha l’obiettivo di consolidare la condizione fisica dei giocatori e testare schemi di gioco in preparazione alla stagione 2026-27. Le tre amichevoli rappresentano momenti concreti per valutare elementi nuovi della rosa, sperimentare ruoli alternativi e offrire minutaggio a chi deve convincere lo staff tecnico. L’alternanza di avversarie locali e di livello professionistico garantisce un percorso graduale di confronto utile al tecnico Ignazio Abate e al suo staff.

Seguire il Torino a Pinzolo significa osservare la squadra nei suoi primi passi verso la nuova stagione: dal lavoro atletico al Filadelfia, passando per le sedute in montagna e i test ufficiali al Campo Sportivo Pineta, ogni fase è pensata per preparare la squadra alle sfide future con attenzione a carichi, tattica e gestione della rosa.