La tappa lombarda del Campionato LND di Calcio Tavolo e Subbuteo Tradizionale si è svolta il 14 giugno 2026 a Milano: FC Lesmo SSD ha vinto il torneo di Calcio Tavolo, AC Ospitaletto Franciacorta ha conquistato il titolo nel Subbuteo Tradizionale. Le due squadre si qualificano alla competizione Elite delle Finali Nazionali del 5 luglio a Reggio Emilia.

La Selezione Lombardia del Campionato LND di Calcio Tavolo e Subbuteo Tradizionale si è svolta domenica 14 giugno 2026 a Milano, nella sede del Comitato Regionale FIGC-LND Lombardia, che ha ospitato la manifestazione con il supporto di FISCT e SWAG. L’evento rappresenta una tappa cruciale del percorso che porta alle Finali Nazionali del 5 luglio a Reggio Emilia presso Subbuteoland, e ha visto la partecipazione di 15 società lombarde impegnate in due discipline diverse.

La giornata sportiva ha confermato la crescita del movimento del calcio in miniatura e il valore della collaborazione tra enti: il Comitato Regionale ha infatti accolto i partecipanti, testimoniando l’interesse istituzionale verso discipline che uniscono rappresentanza e passione. I risultati definitivi hanno promosso FC Lesmo SSD e AC Ospitaletto Franciacorta alle fasi Elite delle Finali Nazionali.

Subbuteo Tradizionale: Ospitaletto Franciacorta vince una finale tirata

Nella specialità del Subbuteo Tradizionale hanno partecipato 12 formazioni, suddivise inizialmente in tre gironi da quattro. Tra i club iscritti figuravano AC Ospitaletto Franciacorta, FC Lesmo SSD, USD Viscontini, Desenzano Calcio, USD Folgore, ASD Montebello 1966, ASD Casalpusterlengo 1947, Alcione Milano, US Gerardiana Monza, USC Pinarolese Bressana, AC Palazzolo 1913 e ASD Gropello.

I gironi erano composti così: girone 1 con Ospitaletto, Lesmo, Viscontini e Desenzano; girone 2 con Folgore, Montebello, Casalpusterlengo e Alcione; girone 3 con Gerardiana Monza, Pinarolese Bressana, Palazzolo e Gropello. Dopo la fase a gironi il tabellone ad eliminazione diretta ha consegnato scontri equilibrati e qualche sorpresa nei barrages.

Risultati chiave e finale

Nei barrage la US Gerardiana Monza di Danilo Presti ha superato 3-2 il FC Lesmo SSD (Christian Mascitti), mentre l’ASD Montebello 1966 (Giancarlo Cavanna) ha battuto 1-0 la USC Pinarolese Bressana. In semifinale l’AC Ospitaletto Franciacorta (Gaetano Ciraolo) ha prevalso 1-0 su Montebello, mentre la Gerardiana Monza ha avuto un successo netto per 6-1 contro l’USD Folgore di Mauro Frascaroli.

La finale ha visto affrontarsi AC Ospitaletto Franciacorta e US Gerardiana Monza: al termine dei tempi regolamentari e del supplementare la parità ha portato la sfida ai tiri liberi, dove l’AC Ospitaletto Franciacorta si è imposta per 5-4 d.c.r. con Gaetano Ciraolo, conquistando il pass per la competizione Elite delle Finali Nazionali. La Gerardiana Monza accederà invece all’Advance, mentre ASD Montebello 1966 e USD Folgore proseguiranno nel Middle.

Calcio Tavolo: FC Lesmo vince ai rigori

Il torneo di Calcio Tavolo ha visto in campo 14 partecipanti distribuiti in tre gironi: tra le società presenti FC Lesmo SSD, US Grumulus ASD, AC Ospitaletto Franciacorta, AC Palazzolo 1913, Pianenghese, USD Folgore, Desenzano Calcio, US Gerardiana Monza, ASD Porto, ASD Casalpusterlengo, USD Viscontini, USC Pinarolese Bressana, ASD Montebello 1966 e ASD Gropello.

I gironi iniziali avevano la seguente composizione: girone 1 con Grumulus, Gropello, Montebello e Palazzolo; girone 2 con Lesmo, Pianenghese, Folgore, Desenzano e Gerardiana Monza; girone 3 con Ospitaletto, Porto, Casalpusterlengo, Viscontini e Pinarolese Bressana. Dalla fase a eliminazione sono emerse semifinali combattute che hanno portato due finaliste di alto livello.

Percorso verso la vittoria

Nei barrages l’ASD Porto di Antonio Masile ha battuto 3-1 l’ASD Gropello, mentre l’AC Ospitaletto Franciacorta di Lucio Canicchio si è imposta 4-0 sulla Pianenghese. In semifinale Ospitaletto ha superato 2-0 la US Grumulus ASD di Rocco Morganelli; dall’altra parte il FC Lesmo SSD di Mauro Salvati ha vinto 1-0 contro l’ASD Porto, centrando la finale.

La partita conclusiva è stata equilibrata e, come nella disciplina tradizionale, si è decisa ai tiri liberi dopo parità nei tempi regolamentari e supplementari: il FC Lesmo SSD ha avuto la meglio sull’AC Ospitaletto Franciacorta grazie a un 3-2 d.c.r, assicurandosi così la qualificazione alla competizione Elite delle Finali Nazionali del 5 luglio. L’AC Ospitaletto Franciacorta accederà all’Advance, mentre US Grumulus ASD e ASD Porto proseguiranno nel Middle.

Implicazioni per le Finali Nazionali del 5 luglio a Reggio Emilia

Con i verdetti della Selezione Lombardia completati, FC Lesmo SSD e AC Ospitaletto Franciacorta rappresenteranno la regione nella fascia Elite delle Finali Nazionali fissate per il 5 a Reggio Emilia. Il formato delle finali prevede tre livelli competitivi — Elite, Advance e Middle — pensati per valorizzare il percorso delle squadre e ampliare la partecipazione.

Il risultato della tappa lombarda conferma la vitalità del movimento e il ruolo centrale delle istituzioni regionali nel sostenere discipline come il calcio tavolo e il subbuteo tradizionale. Per consultare risultati dettagliati e classifiche è disponibile il portale SERSE del Dipartimento LND Calcio Virtuale.