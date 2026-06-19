Olimpia Milano vince lo scudetto: trionfo in finale contro Venezia

L'Olimpia Milano si aggiudica il 32° scudetto della sua storia battendo Venezia in finale. Un trionfo che completa il triplete dopo Supercoppa e Coppa Italia.

L’Olimpia Milano ha scritto un’altra pagina di storia, conquistando il 32° scudetto della sua leggendaria carriera. La vittoria in finale contro la Reyer Venezia, ottenuta con un netto 86-72 in gara-4, ha coronato una stagione straordinaria che ha visto i biancorossi aggiudicarsi anche la Supercoppa e la Coppa Italiacompletando così il triplete.

Una stagione di emozioni e record

La strada verso il titolo non è stata facile. Dopo un cambio di allenatore in corso d’opera e una stagione altalenante in Europa, l’Olimpia ha dimostrato grande resilienza. Il coach Peppe Poetapromosso a capo allenatore a fine novembre, ha portato una ventata di leggerezza e ottimismo, trasformando la squadra in una macchina da guerra offensiva con una media realizzativa impressionante durante i playoff.

I protagonisti della vittoria

La partita decisiva ha visto i biancorossi dominare, soprattutto grazie alla difesa e alla fisicità dimostrata. Armoni Brookseletto MVP delle finali, ha guidato l’attacco con 15 punti, mentre Marko Guduric ha segnato 15 punti cruciali nell’ultimo quarto. Anche Shavon Shields ha contribuito con 12 punti, dimostrando la profondità della rosa milanese.

Il futuro dell’Olimpia Milano

Con la conquista del triplete, l’Olimpia Milano si prepara a un cambiamento significativo. Molti giocatori chiave, come Quinn Ellis e Armoni Brookslasceranno la squadra alla fine della stagione. Tuttavia, il club sta già lavorando per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di mantenere alto il livello di competitività.

La vittoria dello scudetto è un trionfo che va oltre i numeri. È la conferma di una tradizione vincente e di una passione che non conosce confini. L’Olimpia Milano, ancora una volta, ha dimostrato di essere una delle squadre più forti e rispettate del basket italiano.