L'Alcione Calcio guarda al futuro con ambizione e umiltà, puntando su giovani talenti e giocatori esperti per raggiungere la Serie B

L’Alcione Calcio, dopo due stagioni consecutive tra i professionisti, ha chiuso l’annata con la qualificazione ai playoff, un traguardo storico per il club milanese. Ora, con gli occhi puntati sul futuro, il direttore sportivo Matteo Mavilla sta lavorando senza sosta per costruire una rosa competitiva, bilanciando giovani promettenti e giocatori esperti.

La filosofia del club, che ha portato alla promozione in Serie C con gli Orange, si basa sulla valorizzazione dei giovani e sull’osservazione attenta del campionato di Serie D. Un approccio che ha già dato i suoi frutti e che continuerà a essere fondamentale per la crescita del club.

Il mercato in corso: giovani e esperienza

Il mercato estivo è entrato nel vivo e l’Alcione Calcio sta cercando di rafforzare la squadra con l’aggiunta di giovani talenti e giocatori esperti. Mavilla ha già dimostrato di saper individuare profili funzionali al progetto, come Pitou e Plesciache hanno dato un contributo significativo nella scorsa stagione.

“Pitou era un giocatore che seguivo da tempo e rispondeva perfettamente alle esigenze del nostro modo di giocare. Ha qualità tecniche importanti e interpreta un ruolo che crea imprevedibilità tra le linee. Plesciainvece, ci ha dato una grande mano in un momento delicato, sopperendo alle assenze di Palombi e Zamparo“, ha dichiarato Mavilla.

Oggi, l’obiettivo è continuare ad alzare il livello. Il club sta valutando diversi giovani provenienti anche da società di Serie A, con l’intenzione di inserire profili Under di qualità. “L’Alcione è una realtà apprezzata dai giovani perché offre reali opportunità di crescita”, ha aggiunto Mavilla.

Per quanto riguarda gli Over, il direttore sportivo cercherà 3-4 giocatori che abbiano non solo qualità tecniche, ma anche spessore umano, leadership ed esperienza. “Cerchiamo giocatori che possano essere un punto di riferimento per i più giovani e che possano contribuire alla crescita del club”, ha spiegato Mavilla.

La valorizzazione dei giovani: un pilastro del progetto

L’Alcione Calcio ha costruito gran parte della propria crescita valorizzando giovani talenti e osservando con attenzione il campionato di Serie D. Una parte importante dell’attuale ossatura della squadra arriva proprio da questi bacini.

“Moltissimo. Una parte importante dell’attuale ossatura della squadra arriva proprio dalla Serie D o dai campionati Primavera. Aver accompagnato questi ragazzi nel loro percorso di crescita è motivo di grande orgoglio”, ha affermato Mavilla.

Il club continuerà a fare inserimenti mirati, senza perdere la propria identità. Inoltre, sono stati appena aggregati quattro ragazzi del settore giovanile alla prima squadra. “Sono con noi da anni, crediamo nelle loro qualità e avranno l’opportunità di dimostrare il loro valore”, ha concluso Mavilla.

L’obiettivo Serie B: ambizione e umiltà

Il presidente Gallazzi ha indicato la Serie B come un obiettivo da raggiungere nel medio periodo. Un traguardo ambizioso che richiede impegno, programmazione e umiltà.

“L’ambizione è una delle parole chiave dell’Alcione. Tutti lavoriamo ogni giorno per raggiungere traguardi importanti, ma senza mai perdere l’umiltà. Le due cose possono e devono convivere”, ha dichiarato Mavilla.

Il club è consapevole di dover ancora crescere sotto diversi aspetti, ma la volontà è quella di disputare un campionato di ottimo livello e mantenersi nelle parti alte della classifica. Parallelamente, si stanno portando avanti progetti fondamentali come il nuovo stadio e il miglioramento delle infrastrutture.

“Con programmazione, serietà e lavoro quotidiano, gli obiettivi si raggiungeranno più facilmente”, ha concluso Mavilla.