Milano si conferma capitale dell'arte contemporanea con mostre che spaziano dalla gioielleria d'autore all'arte concettuale. Scopri dove e quando.

Milano, nel 2026, continua a essere un faro per gli appassionati di arte contemporanea. La città e i suoi dintorni ospitano una serie di mostre che spaziano dalla gioielleria d’autore all’arte concettuale, offrendo un ricco calendario di eventi culturali. Tra i luoghi che meritano una visita ci sono la Galleria ConsadoriPalazzo Morando | Costume Moda Immaginee lo Spazio HUSsolo per citarne alcuni.

Habitus: il gioiello come forma di pensiero

Tra le mostre più interessanti in programma, spicca Habitus allo Spazio HUS. Questa esposizione collettiva esplora il gioiello d’autore come forma di pensiero incarnata, offrendo ai visitatori un’esperienza unica. I gioielli esposti non sono solo oggetti di bellezza, ma veri e propri veicoli di espressione artistica e concettuale.

Nove25 x Solomostry: arte e gioielleria si incontrano

Un altro evento da non perdere è la collaborazione tra Nove25 e Solomostry. Questa mostra presenta una collezione di gioielli unica e personalizzabile, dove l’arte incontra la gioielleria. Ogni pezzo è un’opera d’arte a sé stante, progettata per esprimere la personalità e lo stile di chi lo indossa.

VANITAS: un’esplorazione dell’effimero

Le gallerie BABS Art Gallery e BRUN Fine Artin collaborazione con Unløck decoding artpresentano VANITAS negli spazi di Via Gesù 17 a Milano. Questa mostra esplora il tema dell’effimero e della vanitàoffrendo una riflessione profonda sulla natura transitoria della vita e dell’arte. Le opere esposte sono un mix di tradizioni artistiche e innovazioni contemporanee, creando un dialogo tra passato e presente.

Milano, con il suo ricco calendario di mostre, continua a essere un punto di riferimento per gli amanti dell’arte contemporanea. Che siate appassionati di gioielleria d’autore, arte concettuale o esplorazioni tematiche, la città offre un’esperienza culturale unica e imperdibile.