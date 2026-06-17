Dettagli completi su come acquistare i biglietti per la finale al Palasport Taliercio: prelazione per abbonati, prezzi per settori, modalità di acquisto e servizio navetta gratuito da Piazzale Roma.

La serie finale tra Umana Reyer Venezia e EA7 Emporio Armani Milano si giocherà con il prossimo incontro in programma giovedì 18 giugno alle ore 20:00 al Palasport Taliercio. In vista della partita sono state comunicate le modalità di vendita dei biglietti, le tariffe per i vari settori e le istruzioni per gli abbonati che intendono esercitare la prelazione sul proprio posto.

Questo articolo raccoglie in maniera sintetica e pratica tutte le informazioni necessarie: chi può accedere alla prelazione e fino a quando, come comportarsi se si vuole cambiare posto, i prezzi per le diverse fasce d’età e i punti vendita disponibili. È inoltre confermato il servizio navetta gratuito per agevolare gli spettatori che arrivano dal centro storico.

Prelazione e modalità di acquisto per gli abbonati

La prelazione riservata agli abbonati è stata articolata in più fasi: la vendita per alcune categorie di abbonamento è stata aperta in anticipo, mentre la vendita libera è iniziata successivamente. Nello specifico, fino alle ore 15:00 di mercoledì 17 giugno la vendita è stata accessibile agli abbonati REYER GOLD e EUROFIDELITY/FIDELITY. Dalle ore 15:00 di mercoledì 17 giugno è partita la vendita libera per il pubblico generale.

Per gli abbonati delle fasce REYER GOLD e REYER EXCLUSIVE la prelazione sul posto è valida fino alle ore 18:00 di mercoledì 17 giugno. Chi esercita la prelazione deve utilizzare lo stesso procedimento adottato per l’acquisto dei biglietti nelle fasi precedenti della serie: occorre inserire il codice di rinnovo posto sul retro dell’abbonamento (formato alfanumerico che inizia con “TLITEXXXXXXXXXXXXX”). In caso di difficoltà tecniche è possibile contattare il servizio ticketing all’indirizzo email dedicato.

Istruzioni per cambiare posto

Se un abbonato REYER GOLD preferisce scegliere un nuovo posto invece di riconfermare quello precedente, non deve cliccare su “Prelazione” ma su “Acquista”: a quel punto si seleziona il nuovo posto e la tariffa corrispondente all’abbonamento (ad esempio REYER GOLDREYER GOLD under24 o REYER GOLD U13). I codici abbonamento da inserire per finalizzare l’acquisto sono costituiti da 10 caratteri alfanumerici posizionati sotto il codice a barre sull’abbonamento.

Settori, prezzi e convenzioni

Le tariffe sono state suddivise in base al settore scelto e all’età dell’acquirente. Il settore numerato prevede le seguenti quote: intero 50,00 euro; under 24 15,00 euro; under 13 10,00 euro; tariffa agevolata per Reyer Gold/Fidelity 20,00 euro; opzione Reyer Parents 30,00 euro.

Il Settore 6dedicato alla tifoseria in piedi, è a posto unico e prevede prezzi differenti: intero 30,00 euro; under 24 15,00 euro; under 13 10,00 euro; Reyer Gold/Fidelity 13,00 euro; Reyer Parents 20,00 euro. Il settore riservato ai tifosi ospiti è il settore 12.

Per acquistare biglietti nel settore 6 tramite la piattaforma di vendita online indicata è necessario selezionare l’opzione “Selezione automatico del posto” e poi scegliere i tagliandi all’interno del settore stesso. Queste indicazioni sono importanti per evitare errori durante la procedura d’acquisto online.

Punti vendita e canali di acquisto

I biglietti possono essere comprati attraverso più canali: il Reyer Store del Taliercio (con orario pomeridiano dalle 16:30 alle 19:30 dal lunedì al venerdì), i rivenditori autorizzati presenti sul territorio e la vendita online. Per consultare l’elenco dei rivenditori autorizzati è disponibile una lista ufficiale messa a disposizione dagli organizzatori.

Servizio navetta e accessibilità per i tifosi

Per facilitare gli spostamenti dal centro storico è confermato il servizio navetta gratuito grazie alla partnership con una società di trasporti locale. La navetta collega Piazzale Roma al Palasport Taliercio prima della partita e offre il percorso inverso al termine dell’incontro. Questo servizio è attivo per l’intera stagione e resta operativo anche per l’appuntamento della finale, con corse programmate negli orari che precedono e seguono la partita per agevolare gli spettatori provenienti dal centro.

Gli orari specifici delle corse navetta sono stati comunicati dall’organizzazione e sono disponibili presso i canali informativi ufficiali; si raccomanda agli spettatori di verificare gli orari aggiornati per pianificare al meglio l’arrivo e la partenza dallo stadio.

Per qualsiasi problema tecnico relativo alla procedura di acquisto o alla prelazione è stato indicato un contatto per il ticketing: in caso di difficoltà gli abbonati e gli acquirenti possono inviare una mail al servizio dedicato per ricevere assistenza.