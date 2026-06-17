La Bella Estate di Legnano propone un fitto cartellone di eventi dal 19 giugno a metà settembre con concerti, proiezioni, letture e feste di quartiere: molte iniziative gratuite e novità come serate danzanti e attività per bambini

La stagione estiva a Legnano si anima con un palinsesto che va dalla Notte Bianca alle rassegne musicali e cinematografiche, passando per iniziative diffuse nei diversi quartieri. Il programma prende il via venerdì 19 giugno con un evento serale nel centro storico e si estende fino alla metà di settembre, proponendo quasi un appuntamento al giorno tra proposte per famiglie, serate per giovani e momenti culturali.

Oltre alle location consolidate come piazza San Magno, il cortile della Sala Ratti, il Castello e le biblioteche cittadine, quest’anno entrano nel calendario il Parco Falcone e Borsellino e la piazzetta della chiesa di Santa Maria Maddalena alla Ponzella, ampliando la capillarità delle attività sul territorio.

Programma principale: aperture, rassegne e grandi eventi

Ad aprire la stagione sarà la Notte Bianca del 19 giugno, evento che anticipa un calendario composto da concerti, incontri letterari e spettacoli. Tra gli appuntamenti di punta figurano il Rugby Sound Festival sull’Isola del Castello (2-21 luglio), il White Party nella ZTL del centro, e il concerto dei Moka Club in piazza San Magno il 20 giugno. Importante spazio è riservato alla musica classica e lirica: il Progetto Verdi proporrà un concerto lirico-sinfonico il 4 settembre sull’Isola del Castello, mentre il 18 luglio è in programma un evento per pianoforte e parole ispirato a Chopin.

Rassegne confermate

Tra le rassegne consolidate torna il Ciak d’estatela rassegna cinematografica organizzata dalla cooperativa locale che porterà circa venti proiezioni estive nel cortile della Sala Ratti dal 2 luglio al 22 agosto; per queste serate è previsto un biglietto di 3,50 euro per i film europei e 7 euro per quelli internazionali. Restano anche gli incontri letterari del professor Gianni Vacchelli, fissati ogni martedì alle 18 nel parco della biblioteca di via Cavour.

Novità dell’edizione: danza, biblioteche di quartiere e attività per bambini

Una delle novità di questa edizione è la rassegna Tutti in pista…una serie di serate danzanti che coprono vari stili — dal liscio ai balli latino-americani fino al country — con dimostrazioni dei maestri e momenti aperti al pubblico per provare i passi in pista. Le scuole di ballo del territorio collaborano all’organizzazione per garantire qualità e coinvolgimento.

Proposte per lettura e famiglie

Le biblioteche di quartiere ampliano l’offerta estiva con il BiblioCinemino all’aperto per adulti e il BiblioCineminoKids per i più piccoli, ospitati negli spazi di 27B e a Mazzafame. Non mancano attività di animazione come la Giungla di libri il 27 giugno e spettacoli teatrali per bambini, oltre a laboratori e incontri creativi come gli Aperi Sketch dedicati al disegno dal vivo.

Feste di quartiere, incontri culturali e attività al Museo Civico Sutermeister

Il calendario include numerose feste locali: la Festa della Ponzella il 27 giugno, la terza edizione della Festa della Sostenibilità al Parco Falcone e Borsellino il 28 giugno, e la tradizionale festa di via Corridoni il 22 luglio. Il Centro Sociale Pertini ospiterà attività estive fino a fine luglio, tra talk, concerti e iniziative legate all’aggregazione giovanile.

Proposte didattiche e laboratori

Il Museo Civico Sutermeister organizza il ciclo Chiedilo all’Archeologocon incontri e laboratori rivolti a tutte le età, sviluppati in collaborazione con la cooperativa che cura l’area didattica. Queste attività puntano a coniugare divulgazione e coinvolgimento pratico, offrendo percorsi tematici per famiglie e scuole.

Per i giovani musicisti è riconfermata la presenza della Scuola Paganini con esibizioni previste il 10 e 17 luglio nel parco della biblioteca, nell’ambito della rassegna BiblioNoteche unisce musica, creatività e lettura. Il 7 luglio è invece programmata una rappresentazione de “Il Cappotto” di Gogol con l’interpretazione di Giovanni Argante.

La chiusura simbolica della stagione arriverà con due appuntamenti dedicati ai libri: CAPitolo 20025 il 12 settembre nel parco della biblioteca e Piazza di Libri il 20 settembre in piazza San Magno. Molte iniziative sono a ingresso gratuito, fatta eccezione per alcuni concerti del Rugby Sound Festival e le proiezioni di Ciak d’estate.