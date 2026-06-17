Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Milano per detenzione di hashish e armi. Scopri come è andata l'operazione in via Novara

Milano, 17 giugno 2026. Una serata di routine per la Polizia Locale si è trasformata in un’operazione di grande rilievo. Intorno alle 23:00 di lunedì sera, una pattuglia ha fermato un’autovettura in via Novaradando il via a una serie di scoperte sorprendenti.

L’intervento è partito da un semplice controllo, ma l’odore inconfondibile di stupefacenti nell’abitacolo ha subito insospettito gli agenti. Questo è stato solo l’inizio di una notte intensa per le forze dell’ordine.

Il controllo che ha portato alla scoperta di hashish e armi

Gli agenti hanno notato subito un comportamento sospetto da parte del conducente, un italiano di 24 anni. L’uomo ha tentato di disfarsi di un borsello contenente due dosi di hashish per un totale di circa 14 grammioltre a 320 euro in contanti, un coltello con lama da 16 cm e tre proiettili calibro 6,35.

La perquisizione del veicolo ha rivelato ulteriori 97,55 grammi di hashish nascosti sotto il sedile del conducente. Durante le operazioni, il giovane ha consegnato spontaneamente un ulteriore pacchetto contenente altri proiettili dello stesso calibro.

L’estensione del controllo all’abitazione

Il controllo non si è limitato all’autovettura. Gli agenti hanno esteso le indagini all’abitazione del conducente, dove hanno rinvenuto 96 grammi di sostanza biancain corso di analisi, oltre a materiale tipicamente utilizzato per il confezionamento e la pesatura degli stupefacenti e 29 proiettilitra cui alcuni bossoli.

Le conseguenze legali per il giovane

Il giovane è stato arrestato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed indagato per detenzione e porto abusivo d’armi. La passeggera, invece, è risultata estranea ai fatti.

Questa operazione dimostra ancora una volta l’importanza dei controlli di routine e la prontezza delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di stupefacenti e il possesso illegale di armi. La serata di lunedì 17 giugno 2026 resterà sicuramente impressa nella memoria degli agenti coinvolti.