Un'analisi delle ragioni che rendono Segrate, Rho Fiera e Opera candidati naturali a diventare centri amministrativi della Città Metropolitana di Milano, tra trasporti, aree trasformabili e progetti infrastrutturali

Il futuro della grande area milanese passa attraverso un ripensamento dell’assetto amministrativo e delle funzioni urbane. In una realtà metropolitana che supera il confine del Comune di Milano e include oltre cento comuni, emergono esigenze di governo diffuso: spazio, accessibilità e distribuzione delle attività non possono restare concentrate esclusivamente nel capoluogo. Per questo motivo prende forma l’idea di tre poli territoriali destinati a fungere da capitali operative per l’area metropolitana.

Segrate: la porta orientale orientata a infrastrutture e collegamenti

Segrate si candida come naturale riferimento dell’est metropolitano per la sua collocazione strategica tra Milano e l’aeroporto di Linate, oltre che per l’interconnessione con gli assi verso la Brianza e il Veneto. Un elemento decisivo è il progetto della nuova stazione denominata Segrate Porta Estpensata come nodo ferroviario capace di ospitare treni ad alta velocità e collegamenti a lunga percorrenza. L’integrazione con il previsto capolinea orientale della linea metropolitana M4 renderebbe possibile uno scambio diretto tra trasporto locale e nazionale, riducendo la necessità di transitare dal centro storico.

La presenza di aree trasformabili e di insediamenti direzionali già esistenti offre margini concreti per concentrare funzioni sovracomunali legate a mobilità, pianificazione territoriale e servizi per la mobilità. In pratica, Segrate potrebbe svolgere la regia delle infrastrutture per l’area est, coordinando investimenti su ferro e gomma e ospitando uffici tecnici di livello metropolitano.

Rho Fiera: hub occidentale e polo dei servizi territoriali

Rho Fiera è già oggi un nodo di rilievo per l’ovest della città metropolitana grazie alla compresenza dell’alta velocità, della linea metropolitana M1, del passante ferroviario e del complesso fieristico nazionale. Questa concentrazione di infrastrutture la rende facilmente raggiungibile sia dal centro sia dai comuni dell’Alto Milanese, favorendo scambi economici e flussi di persone su scala vasta.

Ruolo come centro amministrativo e di promozione

Per la sua vocazione infrastrutturale, Rho Fiera può fungere da capitale dell’ovest ospitando strutture amministrative dedicate ai servizi per le imprese, al supporto alle manifestazioni internazionali e alla promozione territoriale. La vicinanza a poli innovativi come il distretto MIND rafforza la sua idoneità a svolgere funzioni direzionali e di coordinamento per le politiche economiche e turistiche dell’area metropolitana occidentale.

Opera: il polo meridionale per pianificazione e sviluppo del Sud Milano

Più a sud, Opera si propone come riferimento per il vasto territorio del Parco Agricolo Sud Milano e per le parti meno urbanizzate dell’area metropolitana. A differenza di molte aree già densamente edificate, Opera conserva margini di crescita che potrebbero ospitare nuovi insediamenti pubblici e funzioni amministrative di rilievo, con un’attenzione particolare alla pianificazione del territorio e alla tutela del paesaggio agrario.

Progetti infrastrutturali a sostegno della candidatura

Tra le ipotesi allo studio che rafforzano il ruolo di Opera vi sono proposte di integrazione ferroviaria: la possibilità di riorientare una fermata della linea ad alta velocità Milano-Genova nelle vicinanze e l’ipotesi di collegamento con il futuro capolinea di una linea metropolitana di nuova generazione (talvolta indicata come M6). Questi elementi consentirebbero un interscambio rapido tra trasporto regionale, nazionale e metropolitano, rendendo Opera un punto di riferimento per decisioni strategiche e pianificazione.

Verso una Città Metropolitana governata dai territori

La proposta delle tre capitali risponde a due esigenze concrete: alleggerire la pressione spaziale e politica sul Comune di Milano e distribuire competenze su poli funzionali, ciascuno con vocazioni specifiche. Rafforzare l’ente metropolitano, dotandolo di strumenti decisionali più ampi e magari di un’elezione diretta per il suo vertice, può facilitare una governance più coerente per oltre tre milioni di abitanti che già condividono mercato del lavoro, servizi e reti di trasporto.

Nel modello proposto, ogni polo avrebbe competenze primarie: Segrate per la gestione e lo sviluppo delle infrastrutture di mobilitàRho Fiera per l’attrazione economica e i servizi per imprese e cittadini dell’ovest, Opera per la pianificazione territoriale del sud e la tutela del paesaggio agricolo. Un assetto policentrico di questo tipo mira a mitigare le disuguaglianze abitative e di accesso alle opportunità, spostando funzioni strategiche dove lo spazio e la connettività lo permettono.

La trasformazione richiederà decisioni politiche, investimenti infrastrutturali e una visione di lungo periodo condivisa tra Comuni, istituzioni metropolitane e operatori privati. Tuttavia, la combinazione tra posizione geografica, progetti ferroviari e disponibilità di aree rende Segrate, Rho Fiera e Opera candidati concreti a diventare i tre poli che possono governare una Milano sempre più vasta e interconnessa.