Un insetto originario dell'Asia sta facendo parlare di sé in Lombardia. Scopriamo insieme cosa sono i filamenti bianchi sugli alberi e come gestire questa infestazione.

Negli ultimi tempi, molti cittadini di Cologno Monzese hanno notato strani filamenti bianchi appesi ai rami degli alberi. Questo fenomeno ha destato preoccupazione e curiosità, con numerose discussioni sui social network. Ma di cosa si tratta davvero?

La Takahashia japonicaconosciuta anche come cocciniglia dai filamenti cotonosiè un insetto originario dell’Asia che ha fatto la sua comparsa in Lombardia negli ultimi anni. Questo parassita, benché non rappresenti un pericolo per l’uomo o per gli animali domestici, può causare danni significativi alle piante.

Caratteristiche e impatto della Takahashia japonica

La Takahashia japonica è facilmente riconoscibile grazie ai suoi ovisacchi bianchi a forma di anello, che pendono dai rami degli alberi. Questi filamenti cotonosi contengono migliaia di uova e sono particolarmente evidenti su specie ornamentali come aceri, gelsi e carpini, molto diffuse nei centri urbani.

Sebbene non punga e non trasmetta malattie, questo insetto può provocare un progressivo indebolimento delle piante, con disseccamenti di rami e foglie. Questo è il motivo per cui il Servizio fitosanitario regionale sta monitorando attentamente la situazione.

Monitoraggio e interventi

Al momento, non esiste una soluzione semplice o definitiva per combattere questa infestazione. I trattamenti chimici, soprattutto in ambiente urbano, risultano spesso poco efficaci o difficilmente applicabili. La strategia più utile rimane la rimozione meccanica delle parti colpite attraverso potature mirate.

La collaborazione dei cittadini è fondamentale. Chi riscontra infestazioni particolarmente diffuse può segnalarle attraverso l’app FitoDetective oppure rivolgersi al proprio Comune. Questo aiuterà a mantenere sotto controllo la diffusione della Takahashia japonica.

L’impegno di Regione Lombardia

La diffusione delle specie aliene invasive rappresenta una delle principali sfide per la tutela del patrimonio verde. Per questo, Regione Lombardia continua a investire nelle attività di monitoraggio fitosanitario e nella salvaguardia degli alberi urbani, una risorsa fondamentale per l’ambiente e la qualità della vita nelle nostre città.

L’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschiha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione e di evitare allarmismi ingiustificati. La Takahashia japonica non rappresenta un pericolo per le persone, ma è fondamentale agire tempestivamente per proteggere le nostre piante.