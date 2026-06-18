Alcione Calcio ha riorganizzato lo staff tecnico e presentato un piano sportivo che interessa prima squadra e settore giovanile

Alcione Calcio cambia staff e avvia un nuovo progetto sportivo

Alcione Calcio ha comunicato la riorganizzazione dello staff tecnico e l’avvio di un nuovo piano sportivo nella sede del club, aggiornando le linee operative della prima squadra e del settore giovanile.

La decisione è stata motivata dal club come parte di un processo di riassetto organizzativo volto a rafforzare le attività agonistiche e formative della società.

Motivazioni e obiettivi del cambiamento

Il club ha spiegato che il riorientamento dello staff ha avuto come finalità principale il miglioramento dei percorsi tecnici e la definizione di un modello di gioco omogeneo tra tutte le squadre affiliate. L’intervento ha riguardato sia la guida tecnica della prima squadra sia la struttura del settore giovanile, con l’intento dichiarato di creare un flusso più coerente di atleti verso la prima squadra.

Nel comunicato societario si è specificato che il progetto include l’adozione di metodologie condivise per l’allenamento, un programma di aggiornamento per gli allenatori e una riorganizzazione delle aree di preparazione atletica e scouting. Il club ha indicato come priorità lo sviluppo dei talenti locali e la sostenibilità economica delle attività sportive.

Modifiche allo staff e incarichi assegnati

Tra le modifiche indicate, la società ha nominato nuovi referenti per l’area tecnica e per il settore giovanile, affiancando figure con incarichi specifici per la preparazione atletica e il coordinamento degli staff. I nuovi incarichi sono stati descritti come parte del piano di sviluppo che mira a migliorare continuità e comunicazione interna.

Il club ha inoltre annunciato l’introduzione di una figura dedicata allo scouting territoriale, con il compito di monitorare prospetti regionali e di creare sinergie con squadre del territorio. Gli incarichi hanno ricevuto la firma della dirigenza e sono stati presentati senza indicare dettagli contrattuali o durata degli impegni.

Impatto sul settore giovanile e sulla prima squadra

Il progetto predisposto da Alcione Calcio ha previsto linee guida specifiche per il settore giovanile tramite la standardizzazione dei programmi di allenamento e la programmazione di incontri tecnici per i dirigenti e gli allenatori. L’obiettivo dichiarato è favorire il passaggio di giovani atleti verso la prima squadra attraverso percorsi formativi calibrati.

Per la prima squadra, la società ha anticipato modifiche nella programmazione degli allenamenti e l’adozione di protocolli condivisi tra i reparti tecnico, atletico e medico. Queste scelte sono state presentate come parte di una strategia per migliorare le prestazioni sul campo e aumentare l’efficacia delle scelte di mercato.

Risorse, infrastrutture e comunicazione interna

Il club ha indicato che il piano include anche interventi organizzativi sull’uso delle strutture e sulla gestione delle risorse umane, con l’intenzione di ottimizzare l’impiego degli impianti di allenamento e dei percorsi formativi. Sono previste azioni per rafforzare la comunicazione interna e i flussi decisionali tra staff tecnico e dirigenza.

È stata inoltre menzionata la volontà di avviare un programma di aggiornamento professionale rivolto agli operatori sportivi interni, pensato per uniformare pratiche e metodologie di lavoro. Non sono state comunicate cifre relative agli investimenti o scadenze precise per l’implementazione delle misure annunciate.

Dichiarazioni ufficiali del club

La dirigenza ha rilasciato una breve nota in cui ha sottolineato l’intento di procedere con gradualità: “Il club intende costruire un progetto sostenibile e duraturo, migliorando la qualità dell’attività tecnica a tutti i livelli”, ha scritto la società. La dichiarazione ha ribadito l’impegno verso i giovani e la comunità locale.

Lo staff tecnico ha commentato i cambiamenti come un’opportunità per consolidare un filo conduttore tra i vari reparti: “Lavoreremo per creare una linea tecnica condivisa e per valorizzare i talenti presenti nel vivaio”, è stato riferito in sede di presentazione delle novità.

Il club ha indicato che nelle settimane successive procederà con la definizione di programmi di lavoro e incontri tecnici, riservandosi di comunicare ulteriori dettagli operativi in base all’evoluzione delle attività. Non sono state fornite date precise per il completamento delle fasi del progetto.

La società ha invitato tifosi e stakeholder a seguire gli aggiornamenti ufficiali tramite i canali istituzionali del club per le comunicazioni future relative all’attuazione del piano.