Un uomo di 62 anni è deceduto nella notte del 18 giugno 2026 in viale Forlanini dopo aver perso il controllo del suo scooter durante un sorpasso e urtato lo spartitraffico centrale; la polizia locale ha effettuato rilievi e la zona è rimasta chiusa al traffico per le indagini.

Nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 giugno 2026 un grave incidente stradale ha provocato la morte di un motociclista lungo viale Forlaninila direttrice che collega l’aeroporto di Linate al centro di Milano. L’uomo, un 62enne residente nell’hinterland sud, viaggiava in direzione della città quando ha tentato un sorpasso che si è trasformato in una drammatica perdita di controllo del mezzo.

Modalità dell’impatto e dinamica della manovra

Secondo la prima ricostruzione della polizia localeil centauro ha superato un veicolo procedendo sul lato sinistro della carreggiata. Nella fase del sorpasso lo scooter ha urtato lo spartitraffico centrale che separa le corsie. L’urto contro lo spartitraffico ha provocato la perdita di controllo del mezzo, che è andato a collidere violentemente con un palo della luce installato sul cordolo divisorio. L’impatto è stato così potente da causare la morte istantanea del conducente.

Posizione e conseguenze immediate

La scena è apparsa da subito molto grave: il corpo è rimasto sull’asfalto e parti dell’impatto sono state rinvenute a distanza considerevole dal punto di collisione. I soccorritori del servizio emergenza Areu sono intervenuti tempestivamente ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 62enne. Sul posto sono arrivati gli agenti del Nucleo Radiomobile per i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Interventi, rilievi e gestione del traffico

Le operazioni di soccorso e i rilievi sono proseguite per diverse ore nella notte fra il 18 e il 19 giugno 2026, con la conseguente chiusura temporanea di viale Forlanini in entrambe le direzioni. La limitazione della circolazione ha provocato ripercussioni sulla viabilità in entrata e uscita dalla città, costringendo gli automobilisti a percorsi alternativi. La polizia locale ha sequestrato il mezzo coinvolto nello schianto e il pubblico ministero di turno ha disposto il rilascio della salma ai familiari dopo gli accertamenti di rito.

Raccolta dati e aspetti investigativi

I rilievi degli agenti hanno compreso misurazioni del punto d’impatto, fotografie della scena e l’ascolto di eventuali testimoni. L’analisi della traiettoria e dei danni al veicolo e alla segnaletica sarà fondamentale per stabilire le eventuali responsabilità. È stato inoltre posto sotto sequestro lo scooter per permettere accertamenti tecnici più approfonditi sulle condizioni del mezzo e sull’esatta dinamica del sorpasso che ha preceduto lo schianto.

Contesto e dati di riferimento

Il tratto di viale Forlanini interessato è una arteria molto frequentata, in particolare nelle ore serali dagli utenti in transito dall’aeroporto verso il centro. Incidenti con coinvolgimento di motociclisti in punti con spartitraffico e pali della luce non sono rari e spesso comportano conseguenze gravi a causa dell’assenza di protezioni tra il centauro e ostacoli fissi. In questo caso la violenza dell’impatto è stata tale da provocare lesioni mortali immediate.

Impatto sulla comunità locale

La notizia della morte del 62enne, residente nell’hinterland sud, ha suscitato sconcerto nei familiari e nella comunità locale. La chiusura temporanea della strada e la visibilità dell’incidente hanno generato anche commenti e preoccupazioni dei cittadini sull’adeguatezza della segnaletica e della sicurezza stradale nel tratto interessato. Le autorità competenti procederanno con la consueta verifica delle cause e con eventuali approfondimenti tecnici.

Per ora restano confermati i fatti principali: un sorpasso, l’urto allo spartitraffico centralela collisione con un palo della luce e la morte del motociclista nella notte tra il 18 e il 19 giugno 2026. Le indagini della polizia locale continueranno per chiarire tutti gli elementi della dinamica.