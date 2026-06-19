Il Ftse Mib chiude in leggero rialzo raggiungendo nuovi massimi storici sostenuto dal settore bancario; Saipem e Banco Bpm tra i protagonisti, mentre Stellantis soffre per il settore auto e il petrolio scende dopo segnali di disgelo geopolitico.

La seduta sui mercati europei ha visto Piazza Affari emergere con un moderato guadagno, trainata soprattutto dal comparto bancario e dal fermento attorno a operazioni di mercato che stanno ridisegnando l’azionariato di alcuni gruppi. Il Ftse Mib ha chiuso a 52.595 punti, con un progresso dello 0,3% che ha coinciso con un nuovo record storico per la Borsa italiana.

Il ruolo delle banche e i titoli più in vista a Milano

Tra i protagonisti della giornata il settore creditizio: Banco Bpm e Unicredit sono terminati in rialzo rispettivamente di circa il 2,9% e del 2,4%, riflettendo le dinamiche di ristutturazione azionaria e le voci su possibili operazioni di mercato. Banca Mediolanum e Bper hanno anch’esse registrato performance positive, mentre Bff ha mostrato forti spunti in scia a speculazioni su interessi strategici degli operatori.

Effetti sul mercato e reazioni dei singoli titoli

Il rialzo delle banche ha mascherato una certa fragilità in altri settori: Stellantis ha chiuso in calo di circa il 3,3%, penalizzata dal clima negativo che ha travolto il comparto auto dopo un profit warning di un importante concorrente europeo. Tra i rialzi di giornata spicca anche Saipem che ha messo a segno un +2,9% in chiusura, mentre titoli legati all’energia e all’oil service hanno mostrato volatilità in linea con le oscillazioni del petrolio.

Materie prime, petrolio e impatto sui titoli energetici

Il prezzo del petrolio ha registrato una fase di debolezza dopo notizie di possibili aperture negli scambi nello Stretto di Hormuz: il Wti si è mosso intorno ai 74 dollari al barile mentre il Brent si è mantenuto sopra i 77 dollari. Lo storno delle quotazioni ha penalizzato alcune società petrolifere e dell’oil service, con SaipemTenaris ed Eni che hanno risentito della pressione sui prezzi.

Ripercussioni settoriali

Il calo del greggio ha generato vendite nell’indice energia: società con elevata esposizione alle commodity hanno visto ribassi significativi, mentre i titoli legati a infrastrutture e cavi hanno contenuto le perdite grazie alla domanda internazionale. Il gas europeo si è mantenuto su livelli piatti, attorno ai 40-42 euro al MWh, contribuendo a una lettura complessiva di stabilità relativa per il comparto utilities.

Cambi, politica monetaria e indicatori di rischio

La giornata è stata influenzata anche dai movimenti sui cambi: il dollaro ha mostrato un rafforzamento raggiungendo livelli che non si vedevano da circa un anno, mentre il cambio euro/dollaro si è attestato intorno a 1,16. Il tono più restrittivo della comunicazione monetaria e i dati macro statunitensi hanno spinto verso un apprezzamento del biglietto verde, condizionando i flussi sui mercati azionari e obbligazionari.

Spread e rendimenti

Lo spread tra il BTp decennale e il Bund tedesco ha chiuso leggermente più alto rispetto alla vigilia, attestandosi in area 70-71 punti base, con il rendimento del BTp benchmark stabile intorno al 3,62%. Questi livelli indicano una percezione di rischio relativamente contenuta sugli asset italiani, nonostante le fasi di volatilità intraday.

Gli operatori mantengono l’attenzione sulle prossime mosse delle banche centrali e sugli sviluppi geopolitici che potrebbero riaccendere la volatilità sui prezzi del petrolio e sui cambi.