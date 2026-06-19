Un giovane sacerdote ha perso la vita in un tragico incidente. Scopri la sua storia di fede e dedizione.

La comunità di Corsico è in lutto per la scomparsa di Padre Frances Panistan Cadagdagonun sacerdote che ha saputo conquistare i cuori di molti con la sua profonda spiritualità e il suo impegno costante.

Il tragico incidente stradale avvenuto nelle Filippine il 19 giugno 2026 ha spezzato la vita di un uomo che aveva scelto di dedicarsi completamente al servizio di Dio e degli altri.

Un legame speciale con Corsico

Padre Frances era arrivato a Corsico nel giugno 2026portando con sé una storia di resilienza e determinazione. La sua prima Messa solenne, celebrata presso la Parrocchia di Sant’Antonio di Padovaè rimasta impressa nella memoria di molti fedeli.

Durante quella celebrazione, il giovane sacerdote aveva condiviso con commozione le tappe del suo cammino spiritualeraccontando come la sua vita fosse stata segnata da una chiamata divina che lo aveva portato a lasciare tutto per seguire la sua vocazione.

Una vocazione nata tra sfide e scelte coraggiose

Il percorso di Padre Frances verso il sacerdozio non era stato semplice. Nato nelle Filippine, aveva inizialmente intrapreso studi universitari in economiafinanziandosi in totale autonomia. Le aspettative della sua famiglia, in particolare quelle di suo padre, erano diverse: lo vedevano avviato verso una carriera nell’ingegneria.

Tuttavia, nel 2013all’età di 36 anniPadre Frances aveva deciso di rispondere alla chiamata di Dioentrando in seminario. Un passo che aveva trovato il sostegno anche del padre, nonostante le iniziali divergenze.

Un battesimo che ha cambiato tutto

Tra gli aneddoti più significativi della sua vita, Padre Frances amava ricordare il suo battesimo, celebrato in fin di vita nelle Filippine su richiesta della nonna Mercedes. Un episodio che lui stesso interpretava come un segno divinoun’indicazione che la sua vita era stata salvata per essere dedicata al servizio del prossimo.

Le parole che hanno toccato i cuori

Durante la sua prima Messa a Corsico, Padre Frances aveva condiviso con i fedeli le sue riflessioni più profonde. “Nel 2013 ho risposto alla chiamata di Dio”, aveva dichiarato con voce commossa. “Ho affrontato tante sfide e tante opportunità di crescita. Il sacerdozio non è solo una vocazione, ma una missione e una chiamata a servire e a guidare con amore e compassione.”

Le sue parole, cariche di emozione e sinceritàavevano lasciato un segno indelebile in tutti coloro che avevano avuto la fortuna di ascoltarlo. La sua scomparsa lascia un vuoto significativo sia nelle missioni del suo Paese d’origine sia nella realtà parrocchiale corsichese che aveva potuto apprezzarne lo spessore umano e pastorale.

L’Istituto Cavanis e l’intera comunità di Corsico si stringono nel dolore per questa perdita improvvisa, ricordando un uomo che ha saputo illuminare le vite di molti con la sua fede e il suo amore incondizionato.