Allerta meteo arancione per high-temperature su Milano

Allerta meteo arancione per high-temperature a Milano. Protezione Civile invita alla prudenza fino al 20 giugno 2026.

Allerta meteo arancione per high-temperature sulla zona di Milano, valida fino al 20 giugno 2026, 20:59. Lo ha comunicato la Protezione Civile, che invita la popolazione a prestare attenzione.

Il livello arancione, secondo la classificazione MeteoAlarm, indica un rischio elevato. La scala prevede tre livelli: giallo per rischio ordinario, arancione per rischio elevato e rosso per rischio molto elevato. L’allerta è stata emessa per prevenire eventuali situazioni di pericolo legate alle alte temperature.

Con l’allerta high-temperature, possono verificarsi condizioni di calore intenso. Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione, come anziani e bambini, e di evitare l’esposizione prolungata al sole durante le ore più calde della giornata.

La Protezione Civile invita a seguire alcune norme di comportamento per ridurre i rischi. È opportuno mantenere un’adeguata idratazione e evitare attività fisiche intense all’aperto nelle ore più calde. Per emergenze, è possibile contattare il numero 112. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Protezione Civile: https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/attivita/avvisi-allerte-meteo-idro/.