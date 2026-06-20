La stagione teatrale 2026 a Milano promette di essere ricca di emozioni con spettacoli di grande impatto. Scopri le date e i dettagli degli eventi più attesi.

La stagione teatrale 2026 a Milano si preannuncia come un viaggio attraverso emozioni intense e riflessioni profonde. I palcoscenici della città ospiteranno spettacoli che spaziano dalla commedia alla drammaturgia contemporanea, offrendo al pubblico un ricco calendario di appuntamenti culturali.

Tra le novità più attese, ci sono produzioni che esplorano temi universali come l’amore, la libertà e l’impegno sociale, interpretati da alcuni dei più grandi nomi del teatro italiano.

Le produzioni più attese

Tra gli spettacoli che hanno già suscitato grande interesse c’è “Coro degli amanti”diretto da Tiago Rodrigues e interpretato da Isabella Ragonese e Francesco Alberici. In scena dal 29 settembre al 18 ottobre 2026 al Teatro Grassi, questo spettacolo esplora l’amore attraverso il tempo e lo spazio, offrendo una polifonia di emozioni che coinvolge il pubblico.

Un altro evento da non perdere è “Non ti pago”la celebre commedia di Eduardo diretta da Luca De Filippo. Dal 6 al 18 ottobre 2026 al Teatro Strehler, questa produzione vede protagonisti Salvo Ficarra, Carolina Rosi e Nicola Di Pinto, riportando in vita un classico del teatro napoletano con una nuova interpretazione.

Esplorazioni contemporanee

Per chi cerca esperienze teatrali più sperimentali, il Teatro Studio Melato propone “Tacet”un’esperienza radicale con sei performer che esplorano il tempo come materia viva. In scena dal 6 all’11 ottobre 2026, questo spettacolo offre un viaggio sensoriale unico.

Sempre al Teatro Studio Melato, dal 13 al 25 ottobre 2026, va in scena “Il fuoco era la cura”liberamente ispirato a Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. Questo spettacolo, che ha già registrato tre stagioni sold out, è un potente inno alla libertà e al valore dei libri.

Impegno sociale e riflessione

Marco Paolini torna al Teatro Grassi con due produzioni di grande impatto sociale. Dal 20 al 25 ottobre 2026, “Bestiario idrico” esplora la necessità di un impegno comune per la difesa dell’acqua, mentre dal 27 ottobre al 1 novembre 2026, “Dov’è il Po?” racconta le relazioni tra paesaggi e comunità lungo il corso del fiume Po.

Altri spettacoli di rilievo includono “OSCAR”diretto da Antonio Latella e interpretato da Sonia Bergamasco, in scena dal 20 ottobre al 1 novembre 2026 al Teatro Strehler. Questo spettacolo racconta la storia di un’eroina cresciuta come uomo, impegnata a ricostruire il ritratto della sua vita.

Drammi e autobiografie immaginarie

Dal 3 all’8 novembre 2026, il Teatro Grassi ospita “Non si sa come”un dramma inquietante di Luigi Pirandello interpretato da Franco Branciaroli. Questo spettacolo esplora i sensi di colpa e le pulsioni inconsce con grande intensità.

Sempre dal 3 al 15 novembre 2026, al Teatro Strehler, va in scena “Lo Zar”un’autobiografia immaginaria di Vladimir Putin scritta da Stefano Massini. Questo spettacolo offre uno sguardo unico su una figura complessa e controversa.

Storie d’amore e riflessioni personali

Dal 18 al 22 novembre 2026, il Teatro Studio Melato propone “Per sempre”una struggente storia d’amore tra Giovanni Testori e Alain Toubas, narrata e interpretata da Alessandro Bandini. Questo spettacolo torna al Piccolo dopo un grande successo.

Infine, dal 27 novembre al 20, il Teatro Grassi ospita “Di madre in figlia”uno spettacolo scritto e interpretato da Concita De Gregorio, diretto da Gaia Saitta. Questo spettacolo esplora le relazioni tra tre generazioni di donne, offrendo una riflessione profonda sulle dinamiche familiari.