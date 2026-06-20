Bluserena ha allestito in piazza Gae Aulenti una sdraio alta 9 metri candidata al Guinness World Records e ha offerto ai cittadini tre giorni di solarium urbano con meditazioni gratuite dal 19 al 21 giugno

In occasione del proprio quarantesimo anniversario Bluserena Hotels & Resorts ha trasformato un angolo riconoscibile di Milano in un piccolo lembo di spiaggia cittadina. Dal 19 al 21 giugno la installazione principale — una sdraio monumentale alta 9 metri — è stata esposta in Piazza Gae Aulenti e sottoposta alla verifica per entrare nel Guinness World Records. L’iniziativa ha voluto coniugare promozione del brand e un invito concreto a rallentare il ritmo quotidiano.

La verifica del record e le tempistiche dell’evento

La misurazione ufficiale della struttura è avvenuta il 19 giugno 2026 alle ore 10.00, quando i giudici incaricati del Guinness World Records hanno proceduto con le operazioni di controllo e omologazione. La sdraio, costruita appositamente per celebrare i quattro decenni dell’azienda, è rimasta visibile al pubblico nella piazza milanese fino al 21 giugnodata che per tradizione segna l’inizio dell’estate.

Oltre alla maxi struttura, l’allestimento ha incluso un vero e proprio solarium urbano24 sdraio di dimensione standard sono state collocate attorno alla grande installazione e sono state messe a disposizione dei passanti gratuitamente ogni giorno dalle 10:00 alle 19:00. La presenza dei giudici il 19 giugno ha dato il carattere ufficiale alla sfida per il record, mentre i giorni successivi hanno puntato sul coinvolgimento della cittadinanza.

Esperienze offerte ai visitatori e concept dell’installazione

Chi si è accomodato sulle sdraio standard ha potuto sperimentare brevi momenti di rilassamento: tramite cuffie wireless i partecipanti hanno seguito una sessione di meditazione guidata della durata di cinque minuti, accompagnata dai suoni delle onde del mare. L’elemento audio è stato pensato come un ponte sensoriale verso la spiaggia, un modo per offrire ai milanesi un assaggio dell’atmosfera estiva senza lasciare il centro cittadino.

La scelta della sdraio come simbolo non è casuale: si tratta di un oggetto legato all’immaginario delle vacanze italiane, alla convivialità e alla sospensione dei ritmi quotidiani. Per l’azienda promotrice l’operazione voleva ricordare non solo l’importanza della propria storia imprenditoriale ma anche il valore economico e sociale del turismo nazionale, basato su accoglienza e qualità dei servizi offerti in diverse regioni d’Italia.

Finalità comunicative e messaggio del management

Il messaggio ufficiale condiviso dai vertici aziendali ha sottolineato come la maxi sdraio rappresenti «un simbolo semplice, immediato e profondamente italiano», evocando tempo liberofamiliari e amici. L’iniziativa intendeva inoltre rafforzare il concetto che la vacanza in Italia è un patrimonio collettivo, frutto del lavoro di migliaia di operatori e del valore delle relazioni umane costruite nell’ospitalità.

Presenza territoriale del gruppo e significato per il turismo

Il gruppo promotore opera da decenni nel settore dell’ospitalità e detiene strutture distribuite in diverse regioni del Paese, con un’offerta rivolta principalmente a famiglie e coppie. L’installazione milanese è stata pensata anche come un richiamo diretto alle destinazioni gestite dal gruppo, che include località in Puglia, Sardegna, Sicilia, Calabria, Abruzzo e Piemonte. La scelta di portare il simbolo della spiaggia in una piazza metropolitana ha lo scopo di avvicinare il pubblico urbano all’esperienza vacanziera proposta dagli hotel e resort.

La manifestazione ha quindi un duplice scopo: da un lato celebrare un traguardo aziendale, dall’altro promuovere la centralità del turismo come risorsa culturale ed economica per il territorio nazionale. La combinazione tra record, intrattenimento e momenti di pausa ha reso l’iniziativa appetibile sia ai residenti sia ai visitatori occasionali della città.

Nel complesso l’evento ha puntato a creare un’immagine immediatamente riconoscibile e condivisibile, sfruttando la forza simbolica della sdraio per raccontare, in pochi gesti, l’idea di vacanza italiana: relax, condivisione e attenzione all’accoglienza.