Plasma in Lombardia: crescita delle donazioni e obiettivi futuri

La Lombardia sta facendo passi da gigante nella raccolta di plasma, ma la strada verso l'autosufficienza è ancora lunga. Scopri i numeri e le iniziative in corso.

Il plasma è una risorsa vitale per il sistema sanitario, e la sua raccolta rappresenta una delle sfide più importanti per il volontariato del sangue. In Lombardia, questa sfida è diventata una priorità, con iniziative concrete per aumentare la consapevolezza e il numero di donatori.

Pierangelo Colavito, presidente di Avis Lombardia, ha sottolineato l’importanza di questa missione, che è stata al centro del primo Plasma Day, celebrato il 13 giugno con il sostegno di Regione Lombardia. Questo evento ha messo in luce l’urgenza di sensibilizzare sempre più cittadini alla donazione di plasma, un gesto che può fare la differenza per migliaia di pazienti.

I numeri della crescita

I dati mostrano un trend positivo. Nel 2026, in Lombardia sono state raccolte 89.210 unità di plasma, con un aumento dell’8,97% rispetto all’anno precedente. Le donazioni di sangue intero si sono attestate a 370.751 unità. Avis Lombardia conta oggi 633 sedi comunali, 12 sedi provinciali e 262.853 soci donatori attivi, oltre a 8.681 soci non donatori.

Nonostante questi progressi, l’obiettivo dell’autosufficienza non è ancora stato raggiunto. Colavito ha ribadito la necessità di continuare a investire nella sensibilizzazione e nella cultura del dono. Donare plasma richiede più tempo rispetto al sangue intero, ma il suo impatto è enorme, soprattutto per chi dipende dai farmaci plasmaderivati.

Il valore strategico del plasma

Il plasma è una materia prima essenziale per la produzione di farmaci plasmaderivati, indispensabili per molti pazienti. Daniele Prati, direttore del Centro Regionale Sangue della Lombardia, ha sottolineato che la crescita della raccolta è un segnale importante, ma non può essere considerata un punto di arrivo. L’autosufficienza è un obiettivo sanitario strategico che riguarda tutti.

Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare, ha dichiarato: “Il plasma è essenziale per garantire terapie indispensabili a migliaia di pazienti. I risultati ottenuti dalla Lombardia sono incoraggianti, ma è necessario continuare a rafforzare la cultura della donazione e sensibilizzare sempre più cittadini sull’importanza di questo gesto di generosità e responsabilità.”

Iniziative di sensibilizzazione

Per sostenere la campagna di sensibilizzazione, è stata lanciata una massiccia iniziativa radiofonica regionale. Sono previsti 1.056 spot distribuiti su 44 giorni di programmazione, con otto passaggi quotidiani per emittente nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 21. Il messaggio chiave della campagna è: “Il plasma non è un’altra donazione: è un gesto che suona come te.”

Dopo una prima fase di comunicazione sviluppata a giugno, una seconda ondata radiofonica è prevista tra settembre e ottobre per consolidare il messaggio e rafforzare ulteriormente la sensibilizzazione sul territorio lombardo.

Massimo Lombardo, direttore generale di Areu, ha evidenziato il valore del sistema trasfusionale regionale, citando il progetto Blood on Board, che ha permesso alla Lombardia di dotare tutti gli elisoccorsi di sangue e plasma a bordo, aumentando le possibilità di sopravvivenza nei traumi più gravi.