Dopo 13 anni, Regione Lombardia stanzia 1,67 milioni di euro per rinnovare la flotta dei taxi con veicoli a basse emissioni. L'assessore Franco Lucente parla di una svolta storica per il settore.

Milano si prepara a un cambiamento epocale nel settore dei taxi. Con un investimento di 1,67 milioni di euroRegione Lombardia ha approvato un piano per rinnovare completamente la flotta dei taxi con veicoli a basse emissioni. Questo provvedimento, approvato il 19 giugno 2026rappresenta un passo fondamentale verso una mobilità più sostenibile e moderna.

L’iniziativa, guidata dall’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucentemira a ridurre l’impatto ambientale del servizio taxi nelle aree urbane e interurbane. Un impegno concreto che arriva dopo un lungo periodo di attesa, 13 annidall’ultimo intervento simile.

Un investimento strategico per l’ambiente e la qualità del servizio

I fondi stanziati saranno interamente dedicati all’acquisto di autoveicoli di ultima generazione, a basso o nullo impatto ambientale. Questo non solo contribuirà a migliorare la qualità dell’aria, ma offrirà anche un servizio di trasporto più confortevole e tecnologicamente avanzato per i cittadini.

L’assessore Lucente ha sottolineato l’importanza di questa misura: “Si tratta di una svolta storica per il settore”. Ha aggiunto che questo stanziamento rappresenta un impegno concreto per garantire un trasporto pubblico sempre più moderno, sostenibile ed efficiente. Le risorse permetteranno ai tassisti di rinnovare il loro parco veicolare con nuovi mezzi green e moderni, offrendo un servizio sempre più confortevole e all’avanguardia.

Dialogo e collaborazione con il settore

Il provvedimento è il risultato di un dialogo costante con le associazioni di categoria e i rappresentanti del settore. Lucente ha evidenziato come questo confronto periodico abbia permesso di raccogliere esigenze e necessità fondamentali per valorizzare un sistema di trasporto sempre più innovativo.

“È l’ennesima dimostrazione della sensibilità di Regione nei confronti di una categoria, quella dei tassisti, strategica per la mobilità urbana ed interurbana”, ha dichiarato Lucente. Grazie a questo dialogo, è stato possibile migliorare il servizio per l’utenza e garantire condizioni di lavoro ottimali per gli autisti.

Un futuro più verde per Milano

Con questo investimento, Milano si posiziona all’avanguardia nella mobilità sostenibile. I nuovi taxi green non solo ridurranno le emissioni, ma offriranno anche un’esperienza di viaggio migliorata per i cittadini. Un passo importante verso una città più pulita e vivibile.

L’iniziativa è parte del piano di assestamento al bilancio 2026-2028, che prevede ulteriori investimenti per migliorare la qualità della vita e l’efficienza dei servizi pubblici. Un segnale chiaro che Regione Lombardia è impegnata a costruire un futuro più sostenibile per tutti.