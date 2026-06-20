Eventi a Milano: Fashion Week, Pride Sport Arena e concerti

Milano si prepara a un weekend ricco di eventi: dalla Milano Fashion Week Uomo alla Pride Sport Arena, passando per concerti e cinema all'aperto.

Milano si prepara a un weekend intenso e variegato, dove moda, musica e sport si intrecciano per offrire un’esperienza unica ai cittadini e ai visitatori. Tra gli appuntamenti più attesi, la Milano Fashion Week Uomo, che porterà in città le collezioni Primavera/Estate 2027, e la Pride Sport Arena, un evento dedicato allo sport come spazio di inclusione e benessere.

Il meteo promette giornate calde e soleggiate, con temperature che raggiungeranno i 35-36 gradi, perfette per godersi gli eventi all’aperto.

Milano Fashion Week Uomo: le novità della stagione

Dal 19 al 23 giugno, Milano diventa la capitale della moda maschile con la Milano Fashion Week Uomo. La kermesse, che si svolge con il supporto del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di Agenzia Ice e del Comune di Milano, ospita 75 appuntamenti tra sfilate, presentazioni ed eventi.

Tra i protagonisti della settimana, Thom Browne, che presenterà per la prima volta la sua collezione uomo durante la MFW. Accanto ai big del settore come Prada, Dolce&Gabbana, Paul Smith e Ralph Lauren, debuttano anche nuovi brand come Garcias, Martin Quad e Shinyakozuka.

Un appuntamento particolarmente atteso è quello di lunedì 22 giugno, quando Leo Dell’Orco e Silvana Armani presenteranno la collezione co-ed Giorgio Armani, unendo la proposta maschile a una selezione di capi della linea Cruise donna. Inoltre, la Fondazione Sozzani ospiterà giovani designer come Domenico Orefice, Martin Quad, Pronounce e Simon Cracker.

Pride Sport Arena: sport come inclusione

Domenica 21 giugno, la Triennale di Milano ospita la Pride Sport Arena, un evento dedicato allo sport come spazio di benessere, relazione e inclusione. L’iniziativa, promossa da Pride Sport Milano, l’associazione che riunisce le squadre LGBT+ della città, propone sessioni a corpo libero, yoga, queer tango, talk e momenti di racconto.

L’accesso all’evento è libero, mentre per le attività sportive è richiesta la prenotazione gratuita sui canali ufficiali del Milano Pride.

Concerti e cinema sotto le stelle

Lo Stadio San Siro accende la stagione dei grandi live con il concerto di Ligabue, mentre la Biblioteca degli Alberi si trasforma in una grande festa di bande e marching band con il BAM Summer Festival. Domenica 21 giugno, oltre 500 musicisti e dodici bande da ogni provincia della Lombardia animeranno la giornata con concerti su palco, parate itineranti e sbandieratori.

Per gli amanti del cinema, la 37ª edizione della rassegna di cinema all’aperto del Cinema Anteo illumina le serate milanesi con anteprime, vincitori di festival e prime visioni nelle sue sedi estive, da Palazzo Reale alla Fabbrica del Vapore fino al Chiostro dell’Incoronata.

Altri eventi da non perdere

Al Teatro del Borgo, domenica 21 giugno, la rassegna di danza e ricerca artistica di Metiss’Art mette in scena tre quadri narrativi e nove performance per raccontare il percorso di crescita e trasformazione femminile attraverso il linguaggio universale della danza.

Infine, per chi cerca una mattinata all’insegna del benessere, il Parco Sempione ospita lezioni di yoga gratuite e aperte a tutti davanti all’Arco della Pace, in occasione della giornata mondiale dedicata alla disciplina.