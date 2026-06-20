Milano diventa palcoscenico di un record mondiale: la sdraio più grande del mondo, alta 9 metri, domina piazza Gae Aulenti dal 19 al 21 giugno

Milano si trasforma in un’oasi di relax urbano con un’installazione che ha fatto storia. Dal 19 al 21 giugno, piazza Gae Aulenti ospita la sdraio più grande del mondoun’opera monumentale alta e lunga 9 metri che ha conquistato il Guinness World Record.

L’iniziativa è stata realizzata da Bluserena Hotels & Resortsun marchio storico dell’hotellerie italiana che festeggia i suoi 40 anni di attività. La sdraio, alta quanto un palazzo di tre piani, simboleggia il relax e la vacanza al mare, valori profondamente radicati nella cultura italiana.

Un record che celebra la tradizione italiana

La sdraio monumentale non è solo un’attrazione visiva, ma un tributo alla tradizione delle vacanze italiane. Marcello Cicalò, CEO di Bluserena, ha dichiarato: “La sdraio è un simbolo immediato e profondamente italiano. Evoca la vacanza al mare, il tempo trascorso in famiglia e il piacere di rallentare.”

L’installazione è stata certificata dal Guinness World Recordsuperando il precedente primato detenuto da Bournemouth, in Inghilterra. La sdraio, con le sue dimensioni impressionanti, trasforma piazza Gae Aulenti in un simbolico angolo di mare, offrendo ai milanesi e ai turisti un’esperienza unica di relax.

Un’esperienza di relax per tutti

Oltre alla mega-sdraio, Bluserena ha allestito un’area solarium con 24 sdraio standard dove i visitatori possono rilassarsi. Un’ulteriore attrazione è rappresentata dalle cuffie wireless che offrono una meditazione guidata di 5 minuti, avvolti dai suoni delle onde del mare. L’evento è completamente gratuito e aperto al pubblico dalle 10 alle 19.

“Vogliamo lanciare un messaggio positivo e concreto: la vacanza italiana rappresenta un patrimonio straordinario per il Paese”, ha aggiunto Cicalò. L’iniziativa non solo celebra i 40 anni di Bluserena, ma sottolinea anche il valore delle relazioni umane e della qualità dell’accoglienza italiana.

Bluserena: 40 anni di successo

Bluserena Hotels & Resorts è un gruppo alberghiero italiano attivo da 40 anni, con 13 hotel e resort situati in alcune delle località più belle d’Italia. Tra le destinazioni più rappresentative vi sono la Sardegna, la Puglia, la Sicilia, la Calabria e l’Abruzzo, oltre alla località montana di Sansicario, in Piemonte.

Nel 2026, Bluserena è stata riconosciuta tra le migliori aziende in cui lavorare in Italia, entrando nella classifica Best Workplaces Italia 2026. Il gruppo offre servizi pensati per famiglie, coppie e gruppi, con un’attenzione particolare alla ristorazione, allo sport, all’intrattenimento e al wellness.

Tra le strutture più rinomate del gruppo vi è Ethra Reservein Puglia, che comprende quattro resort e un centro di talassoterapia di oltre 3.500 mq. La sdraio monumentale, dopo l’evento milanese, troverà la sua collocazione permanente al Sibari Green Resortin Calabria, dove continuerà a raccontare questo curioso record mondiale.