Brescia si prepara a celebrare la 1000Miglia con una puntata speciale di Dentro e Fuori dal Comune. Scopri le meraviglie della città tra sport, arte e gastronomia.

Brescia si prepara a vivere un fine settimana indimenticabile con la partenza della 1000Migliala celebre manifestazione automobilistica che ripercorre il tracciato storico della gara tenutasi tra il 1927 e il 1957. La città, già in fermento per l’evento, sarà protagonista della nuova puntata di Dentro e Fuori dal Comunein onda questa sera, domenica 21 giugno, alle 23 su il61 (canale nazionale 61 del digitale terrestre) e su Telecity.

La puntata, che potrà essere rivista sui siti e racconta le emozioni di piloti alla prima esperienza e degli equipaggi più esperti, offrendo uno sguardo privilegiato su uno degli eventi più attesi dell’anno.

Sport e tradizioni: l’atletica e la ginnastica a Brescia

Dall’automobilismo allo sport, Brescia è una città che vive di passioni intense. La puntata esplora il comitato provinciale della Federazione Italiana di Atletica Leggerache si allena nel campo sportivo intitolato alla grande atleta Gabre Gabric. Presto, la città si arricchirà di una nuova e modernissima pista indoor, pronta ad ospitare grandi eventi internazionali.

La ginnastica è un altro fiore all’occhiello dello sport cittadino. La puntata varca la soglia della palestra dove ha iniziato la sua carriera la campionessa Vanessa Ferrarie dove ancora oggi la società Brixia forma ginnaste pluripremiate. Quest’anno, la società si è aggiudicata il 22esimo scudettoun traguardo che testimonia l’eccellenza dello sport bresciano.

Arte e cultura: un viaggio tra musei e sculture

Il viaggio continua tra le meraviglie culturali di Brescia. La puntata ci guida attraverso il Giardino delle Sculture del Museo di Santa Giuliaun connubio perfetto di natura e arte. Proseguendo, esploriamo la Pinacoteca Tosio Martinengoospitata nello storico palazzo Martinengo da Barco in piazza Moretto.

La pinacoteca espone un patrimonio artistico di inestimabile valore, che spazia da opere gotiche e tardo gotiche del Trecento e Quattrocento, sino alle opere dell’Ottocento e del Romanticismo di Francesco Hayez e Antonio Canova. Il nucleo più significativo è costituito dalla pittura rinascimentale bresciana, con opere di maestri come il Romaninoil Moretto e Giovanni Gerolamo Savoldo. Una sezione è dedicata alla pittura settecentesca di Giacomo Ceruticonosciuto come il Pitocchetto, il pittore lombardo più importante del XVIII secolo.

Nella sala dedicata a Raffaelloammiriamo l’affascinante esposizione delle opere dello street photographer Bruce Gildenun connubio tra tradizione e contemporaneità che rende la visita ancora più coinvolgente.

Gastronomia: un viaggio tra i sapori del territorio

Non può mancare un viaggio tra i sapori del territorio. La puntata ci porta nel ristorante di Villa Fenaroli a Rezzatoelegante location di PNGroup. La villa, abbracciata dalle colline e dai vigneti, rappresenta uno splendido scenario architettonico dove la raffinata ospitalità incontra la cucina gourmet.

Due ricette tipiche del territorio vengono realizzate in questa location, offrendo uno spaccato della ricchezza enogastronomica di Brescia. Un viaggio che si conclude con un brindisi ai sapori autentici della Lombardia.

Dentro e Fuori dal Comune va in onda tutte le settimane su il61 (canale 61 del digitale terrestre) e Telecity (canale 13 in Lombardia e Liguria, canale 10 in Piemonte e Valle d’Aosta). Sui rispettivi portali, e si potranno rivedere tutte le puntate trasmesse.

Nella prossima puntata, in onda domenica 28 giugno, il programma tornerà in provincia di Novara, alla scoperta di Cameri.