Un giovane di 27 anni è stato arrestato a Milano dalla Polizia di Stato per spaccio di droga. L'operazione ha portato al sequestro di cocaina, hashish e denaro.

Un’operazione mirata della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un cittadino italiano di 27 anni, con precedenti penali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto martedì 16 giugno nel quartiere di via Costantino Baroni a Milano, grazie all’azione della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova.

L’osservazione e l’intervento degli agenti

Gli agenti avevano già da tempo monitorato un appartamento in via Costantino Baroni, sospettato di essere utilizzato per attività illecite legate allo spaccio di droga. Nel primo pomeriggio, intorno alle ore 14, i poliziotti hanno notato due uomini entrare nello stabile con un comportamento che è subito apparso sospetto. I movimenti rapidi e nervosi hanno insospettito gli operatori di Piazza Venino, che hanno deciso di intervenire immediatamente.

Il sequestro e le prove trovate

Durante il controllo, gli agenti hanno trovato addosso al 27enne due dosi di cocaina e 30 euro in contanti. La successiva perquisizione dell’appartamento ha permesso di scoprire ulteriori prove dell’attività illecita. All’interno della stanza sono stati sequestrati 5 grammi di cocainain parte già suddivisi in dosi pronte per la vendita, 92 grammi di hashishun bilancino di precisione e 120 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Le conseguenze legali per il 27enne

Per il giovane sono scattate immediatamente le manette. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’attività mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei quartieri della periferia milanese. La Polizia di Stato continua a monitorare il territorio per prevenire e reprimere tali attività illecite, garantendo sicurezza ai cittadini.

Questa operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta contro il traffico di droga, dimostrando l’impegno costante delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine pubblico e la legalità.