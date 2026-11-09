Pongo vince a Milano, ma la decisione genera una rabbia visibile anche fuori dal ring.

Il 9 novembre 2026, l’Allianz Cloud di Milano è stata teatro di una sfida di kickboxing che ha attirato l’attenzione di appassionati e celebrità. Sul ring si sono affrontati Fabrizio “Pongo” Ruggiero, campione calabrese, e l’ispirato georgiano Aleksandre Mukbaniani, in lotta per il Titolo europeo PetrosyanMania nella categoria dei 60 kg.

Il match e la proclamazione del titolo

Il combattimento, articolato in cinque round intensi, si è concluso con la decisione favorevole al pugile italiano. I giudici hanno valutato la prestazione di Ruggiero come superiore, assegnandogli la cintura europea. La proclamazione è avvenuta davanti a un pubblico misto, ma la giudizialità della decisione ha suscitato subito divergenze di opinione tra gli spettatori.

Le proteste del pubblico e l’intervento di Tony Effe

Al momento dell’annuncio, una consistente parte dei presenti si è scagliata in fischi, ritenendo che il merito spettasse a Mukbaniani. Il protestare ha raggiunto picco quando Tony Effe, amico di Ruggiero, è salito sul ring. Visibilmente irritato, il rapper ha risposto con gesti provocatori e linguaggio volgare, alimentando ulteriormente la tensione.

Il tentativo di contenere la situazione

Ruggiero, circondato dal suo team di supporto, ha cercato di fermare il collega afferrandolo per impedirgli di scendere in una rivolta più ampia. Nonostante gli sforzi, Tony Effe è stato costretto a ritirarsi dal ring a seguito di ulteriori fischi e insulti provenienti dal pubblico.

Presenze di rilievo e reazioni sui social

Accanto ai due protagonisti, erano presenti la compagna di Ruggiero, Erica Casaburi, la partner di Tony Effe, Giulia De Lellis, e la loro figlia Priscilla. Anche Juliana Moreira, ex velina di Striscia la Notizia, ha assistito al match, dimostrando l’interesse di personalità del mondo dello spettacolo per lo sport. Dopo l’evento, i social hanno registrato una divisione netta: alcuni hanno definito la vittoria di Ruggiero “immeritata”, accusandolo di favoritismo per aver combattuto in casa e per il legame con il Team Petrosyan, mentre altri hanno difeso la legittimità del risultato e la condotta sportiva dei giudici.

Il palmarès di un campione

La vittoria di Pongo rappresenta l’ennesimo traguardo per un atleta già più volte decorato: due volte campione del mondo W.A.K.O. Pro, tre volte campione europeo W.A.K.O. Pro e tre volte campione italiano. Il suo percorso, alimentato da una determinazione costante, lo ha reso uno dei volti più riconoscibili della scena europea di kickboxing, confermando il valore del suo titolo europeo appena conquistato.