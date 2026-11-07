Peppe Poeta saluta l'Olimpia Milano, mentre Luca Banchi è pronto a prendere il timone.

L’ultima serata di Eurolega ha confermato la crisi della squadra rossonera: otto sconfitte di fila hanno spinto la dirigenza di Olimpia Milano a prendere una decisione drastica. Peppe Poeta, promotore di uno scudetto, di una Coppa Italia e di una Supercoppa nella stagione precedente, è stato sollevato dal ruolo di capo allenatore. La comunicazione ufficiale ha evidenziato l’apprezzamento per la sua dedizione, ma ha sottolineato la necessità di invertire la rotta in vista delle imminenti sfide europee.

Il commiato di Peppe Poeta e i ringraziamenti dei giocatori

Il capitano Giampaolo Ricci ha espresso pubblicamente il proprio affetto su Instagram, condividendo una foto di un abbraccio con Poeta e scrivendo: «Quando entri in una stanza in cui tutti stanno sorridendo, sei inevitabilmente portato a sorridere anche tu. Grazie amico ❤️». Anche Ousmane Diop ha dedicato una storia emotiva, dichiarando: «Coach, mi dispiace davvero per quello che è successo. Il tuo valore va oltre i risultati. Ti auguro il meglio, te lo meriti. Un grande abbraccio ❤️». Le parole di chi ha vissuto la stagione sul campo sottolineano il legame personale costruito dal tecnico, al di là dei numeri.

Le parole dei compagni di squadra

Entrambi i messaggi mettono in luce il rispetto guadagnato da Poeta sia dentro che fuori dal parquet, ricordando il contributo decisivo nella rimonta contro il Valencia dopo un avvio di 2-20. Sono testimonianze che, pur nella fine del percorso, rimangono vive nella memoria del club.

Marco Ramondino assume la guida ad interim

Con la partenza di Poeta, la panchina è stata affidata a Marco Ramondino, attuale vice-allenatore, per la partita di domenica contro il Trento. La federazione ha espresso fiducia nella capacità di Ramondino di gestire la transizione, mantenendo la continuità tattica finché non arriverà il nuovo commissario tecnico. Il tecnico interim dovrà ristabilire l’equilibrio difensivo e dare agli schemi offensivi la stabilità necessaria per fermare la spirale negativa.

Luca Banchi confermato come nuovo capo allenatore

Nel medesimo intervallo, la dirigenza ha avviato le trattative con Luca Banchi, attuale commissario tecnico della Nazionale italiana. Il presidente della FIP, Gianni Petrucci, ha discusso la possibilità di un ruolo doppio, riconoscendo la trasformazione contrattuale prevista dopo il primo anno di esclusiva, che consentirebbe un impegno part-time. Dopo un’attenta valutazione dei motivi personali che in passato avevano frenato Banchi, l’accordo è stato concluso: Banchi firmerà per due stagioni, con debutto previsto nella sfida di Eurolega contro lo Zalgiris Kaunas, giovedì prossimo.

Calendario di transizione

Il nuovo allenatore dovrà alternare le proprie funzioni: dal 22 novembre guiderà Milano nella trasferta contro Tortona, per poi recarsi a Roma il 23 per il raduno della Nazionale in vista delle qualificazioni mondiali. Gli impegni internazionali prevedono una partita contro la Turchia il 26 a Roma (presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella) e un secondo incontro in Serbia il 29. Durante questa settimana, la responsabilità della panchina di Milano tornerà temporaneamente a Marco Ramondino.

Il turnover alla guida tecnica rappresenta un momento cruciale per Olimpia Milano. Il club spera che l’esperienza di Banchi, unitamente al supporto di Ramondino, possa invertire la rotta in Eurolega e ristabilire la competitività in vista dei prossimi impegni nazionali e continentali.