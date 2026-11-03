Dal PPDA agli xG: come leggere dati e tattiche per capire il Derby di Milano oltre il risultato, con strumenti gratuiti ed esempi chiari

Ogni Derby di Milano vive di episodi, ma dietro un gol o una parata c’è una trama che i numeri aiutano a decifrare. Leggere xG, mappe di calore, pressing e duelli consente di capire dove e come si è decisa la partita. Questo tutorial offre un percorso semplice per tifosi curiosi: strumenti gratuiti, metriche chiave e spunti pratici per andare oltre il tabellino.

La sfida tra Inter e Milan è un laboratorio perfetto: ritmi alti, piani gara contrapposti, cambi di inerzia. Dati e visualizzazioni raccontano se una squadra ha controllato lo spazio, forzato errori in uscita o vinto le seconde palle. E, con lo stesso metodo, si possono leggere ricerche frequenti come statistiche fiorentina-inter o statistiche inter-atalanta con maggiore consapevolezza.

Perché il risultato non basta

Un 1-0 può nascondere un dominio, così come un 2-2 può premiare chi ha tirato poco ma bene. Le metriche di performance compongono il quadro: gli xG stimano la qualità dei tiri, le mappe di calore mostrano la frequenza di presenze nelle zone del campo, gli indicatori di pressing quantificano l’aggressività senza palla. Nel derby, ad esempio, un possesso simile può celare differenze decisive: il Milan che alza i terzini per fissare gli esterni, l’Inter che attacca mezzo-spazio con la punta che riceve tra le linee. Le mappe e la shot map raccontano queste scelte meglio di una media possesso.

Mappe di calore: cosa raccontano davvero

Una mappa di calore aggrega le zone in cui una squadra o un giocatore è stato più attivo. Nel derby, due indizi ricorrenti: 1) la catena di sinistra dell’Inter che spinge e rifinisce tra mezzala ed esterno; 2) il Milan che costruisce a destra per poi cambiare lato cercando l’ampiezza opposta. Se la mappa dell’Inter “incendia” il mezzo-spazio sinistro, è probabile che le rifiniture siano passate da lì. Se quella del Milan addensa la trequarti centrale, hanno cercato ricezioni interne per mandare in profondità gli esterni. A livello individuale, una mappa “piatta” di una punta indica pochi riferimenti: utile per capire se è stata isolata dal pressing avversario.

Applicazione rapida: davanti a fiorentina-inter: statistiche, controllare se la Fiorentina ha acceso le corsie alte (spinta aggressiva) o ha consolidato nella propria metà (rispetto dell’uscita palla). Lo stesso vale per statistiche inter-liverpool in gare europee intense: una mappa alta dell’Inter e bassa degli avversari segnala un blocco medio-largo saltato spesso in uscita.

XG e shot map: leggere le occasioni, non solo i tiri

Gli expected goals stimano la probabilità che un tiro diventi gol in base a posizione, angolo, tipo di assist, parte del corpo e pressione. Un derby con xG 2.0 a 0.8, chiuso 1-0, suggerisce che il margine poteva essere più ampio. La shot map completa l’analisi: pallini grandi vicino all’area piccola indicano creazioni pulite; tiri da fuori moltiplicano i tentativi ma non la qualità. Osservare anche i tiri post-shot xG quando disponibili: dicono quanto è stato difficile per il portiere parare, aiutando a distinguere prodezze individuali da errori difensivi.

Esempio trasferibile: leggendo statistiche inter atalanta o statistiche inter-atalanta, confrontare xG e tiri totali. Se l’Atalanta produce meno tiri ma xG simili, ha costruito occasioni più pulite; se l’Inter genera tanti tentativi da angoli chiusi, il piano può essere stato forzare seconde palle e ribattute.

Pressing e recupero palla: PPDA, altezza e trigger

Il PPDA (Passes Allowed Per Defensive Action) misura quante passate la squadra concede prima di intervenire con un’azione difensiva. Più basso è il PPDA, più alto è il pressing. Nel Derby di Milano è frequente vedere l’Inter modulare il blocco per invitare un lato e “pescare” il recupero sul passaggio di ritorno; il Milan può scegliere uscite corte con triangoli stretti per superare la prima ondata. Controllare anche l’altezza media dei recuperi: palloni riconquistati sulla trequarti avversaria indicano un dominio territoriale che spesso non appare nel semplice possesso.

Quando si consultano le statistiche fiorentina-inter, un PPDA alto per la Fiorentina con pochi recuperi offensivi parla di blocco basso e attesa; in statistiche inter-liverpool, un PPDA molto basso per entrambe può raccontare una gara a duelli e pressioni speculari, con poco tempo per alzare la testa.

Duelli, seconde palle e catene: dove si vince il derby

I duelli aerei e a terra segnalano chi ha tenuto l’impatto fisico, ma contano soprattutto dove sono stati vinti. Un’alta percentuale di duelli vinti nel mezzo-spazio difensivo sinistro dell’Inter, per esempio, protegge la porta contro gli inserimenti centrali del Milan. Le seconde palle vinte al limite avversario anticipano un’onda di tiri ravvicinati nella shot map. Studiare le catene laterali (terzino-mezzala-esterno) aiuta a capire se l’Inter ha sfondato in sovrapposizione o se il Milan ha chiuso la corsia costringendo all’imbucata interna.

Un indizio pratico: se il derby mostra tante ricezioni tra le linee dell’Inter e pochi duelli persi spalle alla porta, il piano di rifinitura centrale ha funzionato. Se, al contrario, i rossoneri spingono i duelli verso la fascia con raddoppi tempestivi, aspettatevi mappe di tiro da angoli più stretti.

Strumenti gratuiti: dove iniziare e cosa guardare

Per un primo livello: SofaScore, FotMob e WhoScored offrono mappe di calore, posizioni medie, duelli e passaggi chiave. Per xG e shot map dettagliate: Understat e FBref sono riferimenti popolari, con filtri per competizione e cronologia. Consigli di lettura: 1) aprire le mappe di calore squadra e giocatori; 2) confrontare xG totali e distribuzione dei tiri; 3) controllare PPDA/pressione e altezza dei recuperi; 4) legare i duelli vinti alla zona cruciale del piano gara.

Applicatelo subito a ricerche come fiorentina-inter statistiche o statistiche atalanta-inter: partite diverse per ritmo e campo evidenziano come le stesse metriche raccontino piani opposti. Per il derby, salvate una checklist: mappa di calore dei mezzi-spazi, xG per tempo (chi ha cambiato inerzia), PPDA per blocco, duelli nel corridoio della rifinitura. Alla prossima partita, aprite gli strumenti durante i primi 20 minuti e poi a fine gara: confrontare percezione e dati aiuta a riconoscere pattern ricorrenti e a leggere con occhio allenato anche gli alti e bassi della stagione.