LR Vicenza vince 3-0 contro Pro Patria: marcatori e impatto sul girone A

LR Vicenza domina Pro Patria con gol di Talarico, Rolfini e Zonta; ecco come cambia la classifica del Girone A

La sfida tra Pro Patria e LR Vicenza, disputata domenica 19/1 alle 17:30, si è chiusa con un successo netto per gli ospiti. Sul campo il risultato finale ha visto la squadra vicentina imporsi con tre reti, firmate da R. Talarico al 24′, A. Rolfini al 45’+3′ e L. Zonta all’87′. Questa pagina ricostruisce gli episodi salienti del match e contestualizza l’esito all’interno della classifica del Girone A della Serie C.

Dal punto di vista del calendario e delle ambizioni, la partita ha assunto valore per entrambe le formazioni: per LR Vicenza è stata l’occasione per consolidare la propria posizione alta in classifica, mentre per Pro Patria la sconfitta rappresenta un stop in una fase delicata della stagione. Nel racconto seguente vengono analizzati i protagonisti della gara, i momenti decisivi e l’effetto immediato sulle graduatorie.

Il risultato e i protagonisti

La serata ha avuto una lettura chiara fin dai primi minuti: LR Vicenza ha messo in difficoltà la difesa avversaria con una manovra compatta e due azioni efficaci che hanno portato ai gol. Il primo sigillo, opera di R. Talarico al 24′, ha sbloccato la contesa e costretto Pro Patria a riorganizzare le proprie idee. Prima dell’intervallo, al 45’+3′, A. Rolfini ha raddoppiato con un’azione che ha tagliato le speranze di rimonta per i padroni di casa. A chiudere i conti è stato L. Zonta all’87′, suggellando una vittoria netta e meritata per gli ospiti.

Momenti chiave

I momenti determinanti sono stati tre e si possono sintetizzare come tappe della partita: il gol che ha sbloccato il risultato al 24′, il raddoppio proprio allo scadere del primo tempo e la rete finale in chiusura di gara. Il primo episodio ha dato fiducia a LR Vicenza, il secondo ha spento le velleità offensive di Pro Patria, mentre l’ultima segnatura ha impedito qualsiasi tentativo di rimonta. Queste fasi hanno dimostrato come il timing delle reti e la gestione dei minuti chiave siano elementi decisivi in un match di Serie C.

Impatto in classifica

Il successo di LR Vicenza conferma la posizione di vertice nel Girone A. Con questo risultato i biancorossi mantengono il ruolo di insidiosi contendenti per la vetta, rimanendo secondi con 83 punti, a tre lunghezze dal primo posto occupato dal Calcio Padova che ha 86 punti. Per Pro Patria la battuta d’arresto si traduce in una classifica complessa, con la squadra ferma a 34 punti e alla ricerca di segnali di ripresa per risalire. In campionati equilibrati come la Serie C, ogni gara contribuisce in maniera significativa alle prospettive stagionali, sia per le ambizioni di promozione sia per la lotta per la salvezza.

La classifica completa

Di seguito la graduatoria del Girone A così come aggiornata: Calcio Padova 86 punti, LR Vicenza 83 punti, Union Brescia 72 punti, AlbinoLeffe 60 punti, Renate 60 punti, Giana Erminio 57 punti, Trento 57 punti, Atalanta II 57 punti, Virtus Verona 56 punti, FC Arzignano Valchiampo 53 punti, Novara 52 punti, Alcione 47 punti, Lecco 43 punti, Pergolettese 42 punti, FC Lumezzane 42 punti, Triestina 39 punti, Pro Vercelli 37 punti, Pro Patria 34 punti, Caldiero Terme 33 punti, Union Clodiense 21 punti. Questa panoramica aiuta a comprendere le distanze tra le forze del girone e il valore di ogni risultato.

Prospettive e riflessioni

Dal punto di vista tattico e psicologico, la vittoria esterna ottenuta da LR Vicenza può rappresentare un impulso importante per le prossime settimane; per Pro Patria invece è necessario reagire con decisione per interrompere la serie di risultati negativi. Le prossime giornate del Girone A saranno decisive per delineare chi potrà lottare stabilmente per i posti al vertice e chi dovrà invece guardarsi dalla zona calda. In ogni caso, il match del 19/1 rimane un esempio di come la gestione dei minuti chiave e la concretezza offensiva possano ribaltare rapidamente prospettive stagionali.