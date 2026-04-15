Lecco vince 2-0 a Sesto San Giovanni, Bonaiti sigla il raddoppio

Lecco conquista tre punti a Sesto San Giovanni grazie a Duca e Bonaiti: partita decisa dai gol lampo e dal controllo nel secondo tempo

La sfida tra Alcione Milano e Lecco si è chiusa 2-0 a favore dei blucelesti, in una partita dominata da concretezza e organizzazione. Dopo un avvio brillante della squadra ospite, il match ha visto i padroni di casa provare a reagire con pressione alta e calci piazzati, senza riuscire a rimontare.

Il risultato consente al Lecco di consolidare la propria marcia verso la parte alta della classifica del girone A della Serie C.

L’incontro, diretto dall’arbitro Luongo, ha registrato la rete iniziale dopo appena sei minuti e un raddoppio che ha chiuso la contesa nel secondo tempo. Tra i dati di contorno rimangono importanti il numero di ammonizioni, i cambi che hanno inciso sullo sviluppo e il pubblico presente: 1.469 spettatori, di cui 636 ospiti. Il tempo di recupero è stato di 3 minuti nel primo tempo e 5 minuti nel secondo.

Sintesi della partita

Il copione si è scritto quasi subito: al 6′ il Lecco ha trovato il vantaggio con Duca, lesto a sfruttare un cross dalla destra e a trafiggere la difesa avversaria con un tocco di prima intenzione che si è infilato all’angolo basso. L’azione era nata da una ripartenza sulla fascia destra, con Metlika protagonista dell’assist che ha liberato lo spazio per il traversone. Dopo il gol l’Alcione Milano ha alzato il ritmo, tentando di recuperare terreno con pressioni e calci di punizione; il portiere ospite ha però controllato con attenzione le situazioni aeree e le conclusioni pericolose.

Fasi salienti e protagonisti

Nel corso del primo tempo è emersa la fisicità del confronto: contrasti a centrocampo e alcune scaramucce hanno portato all’elenco degli ammoniti. Il Lecco ha saputo però mantenere ordine tattico, chiudendo gli spazi e ripartendo quando possibile. Nel secondo tempo la partita è rimasta combattuta ma il controllo palla e la gestione delle fasce hanno premiato gli ospiti, che hanno sfruttato una nuova consolidata azione per segnare il raddoppio e mettere al sicuro il risultato.

Formazioni e cambi

Le scelte iniziali hanno visto l’Alcione Milano schierata con un 4-3-2-1: in porta Agazzi, reparto difensivo composto da Pirola, Ciappellano, Miculi e Chierichetti; a centrocampo Invernizzi, Lanzi e Muroni, con Bright e Pitou a supporto dell’attaccante Plescia. La panchina includeva nomi come Raffaelli, Rebaudo e Zamparo, e la squadra era guidata da Cusatis. Il Lecco, invece, ha risposto con un 3-4-2-1: Furlan tra i pali, reparto a tre con Rizzo, Battistini e Romani, centrocampo formato da Urso, Metlika, Mallamo e Kritta, e il duo offensivo Konaté e Duca alle spalle di Šipoš; in panchina Dalmasso, Parker e altri elementi a disposizione dell’allenatore Valente.

Sostituzioni e impatto tattico

I cambi hanno avuto un ruolo quando la partita si è fatta più fisica: per l’Alcione sono entrati Marconi (67′), Morselli e Renault (entrambi 82′) tra le mosse per aumentare il peso offensivo; il Lecco ha risposto inserendo Bonaiti (64′), Pellegrino e Furrer (74′) e Voltan (84′) nelle fasi decisive. In particolare l’ingresso di Bonaiti si è rivelato determinante, poiché al 73′ ha firmato il secondo gol chiudendo sul secondo palo un cross rasoterra propiziato da Kritta e dall’apertura di Metlika.

Arbitro, sanzioni e pubblico

L’arbitro Luongo ha tenuto il controllo del match segnalando sei ammonizioni: Chierichetti (26′), Rizzo (63′), Lanzi (64′), Bonaiti (65′), Marconi (80′) e Tordini (83′). Non ci sono stati espulsi. Il confronto si è svolto davanti a 1.469 spettatori, di cui 636 sostenitori ospiti, e questo ha contribuito all’atmosfera tesa ma corretta dello stadio. Il conteggio del recupero è stato di tre minuti nella prima frazione e cinque minuti nella ripresa.

Conseguenze in classifica e dichiarazioni

Il successo porta il Lecco a 63 punti, agganciando momentaneamente l’Union Brescia al secondo posto del girone e confermando una serie positiva che vede tre vittorie nelle ultime quattro uscite. Le parole ufficiali del dopo partita sono state raccolte in conferenza: sono disponibili le dichiarazioni di mister Federico Valente e del protagonista della rete del raddoppio, Stefano bonaiti, che hanno commentato prestazione e strategie. Per approfondire le loro impressioni si rimanda al materiale integrale delle interviste pubblicate sui canali del club.

Calendario prossimo impegno

Il Lecco tornerà in campo per la 37ª giornata del girone A contro il Lumezzane, in programma domenica 19 aprile alle 14.30 al Rigamonti-Ceppi. Sarà un altro appuntamento chiave nella corsa della squadra verso gli obiettivi stagionali nella Serie C Sky Wifi 2026/26, e l’atteggiamento mostrato a Sesto San Giovanni può essere un punto di riferimento importante per le scelte tattiche future.