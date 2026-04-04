Trento-Alcione Milano, i gialloblù puntano a consolidare la posizione play-off

Trento affronta l'Alcione Milano al Briamasco con la possibilità di avvicinare i play-off: tecnico Tabbiani convoca 24 elementi

Il 3 aprile al Briamasco va in scena una partita che può pesare molto nella corsa ai play-off: la trentacinquesima giornata della Serie C Sky Wifi mette di fronte Trento e Alcione Milano, con il fischio d’inizio fissato alle ore 17.30.

I gialloblù, avanti di una gara da recuperare rispetto ad altre contendenti, sono sesti in classifica con 55 punti; gli ospiti lombardi inseguono al settimo posto con 51 punti. Dopo il rinvio della partita contro l’Inter U23, la squadra guidata da Luca Tabbiani torna in campo con l’obiettivo di ritrovare ritmo e fiducia.

La pausa forzata ha offerto l’opportunità di lavorare sui carichi e di recuperare diverse situazioni fisiche: per la sfida casalinga il tecnico ha convocato 24 giocatori, mentre restano fuori dalla lista Fiamozzi e Cruz. La partita è presentata come un test di identità: per la dirigenza e lo staff tecnico l’importante è vedere una prestazione all’altezza, perché la qualità del gioco spesso porta al risultato. Sullo sfondo resta la possibilità concreta di centrare un traguardo significativo per il club, trasformando la pressione in orgoglio.

Convocati e ruoli

Il gruppo chiamato a disposizione comprende tre portieri, sette difensori, sette centrocampisti e sette attaccanti, con una mescolanza di giovani e giocatori più esperti. I portieri: Sergio Barlocco (2004), Francesco Costantini (2006), Michele Tommasi (2004). I difensori: Christian Corradi (2005), Mattia Maffei (2004), Kevin Miranda (2003), Zylyf Muca (2005), Michele Rigione (1991), Andrea Trainotti (1993), Daniele Triacca (2005). A centrocampo sono stati convocati Christian Aucelli (2002), Giacomo Benedetti (1999), Pietro Candelari (2005), Marco Ezio Fossati (1992), Pasquale Giannotti (1999), Amer Mehic (2003) e Mattia Ronald Sangalli (2002). Infine l’attacco con Christian Capone (1999), Federico Chinetti (2005), Clarence Corallo (2005), Nicola Dalmonte (1997), Tommaso Ebone (2005), Marco Ladisa (2006) e Jacopo Pellegrini (2000). Questa rosa conferma la volontà di alternare esperienza e prospettiva giovanile.

Assenze e implicazioni tattiche

L’assenza di Fiamozzi e Cruz obbliga lo staff a valutare soluzioni alternative in fase difensiva e in mezzo al campo: la gestione delle rotazioni sarà fondamentale per mantenere la brillantezza fisica necessaria in una partita in cui l’avversario tende a difendere compatto. Tabbiani potrà sfruttare la profondità della rosa, privilegiando ritmo e intensità, ma anche adottare un approccio paziente per scardinare una squadra organizzata come l’Alcione. La possibilità di sfruttare giovani talenti in ruoli chiave potrebbe rappresentare un elemento di sorpresa e di freschezza per il finale di stagione.

Le parole di Luca Tabbiani alla vigilia

Il tecnico ha sottolineato come la sosta sia servita per lavorare con continuità sulla condizione e sulla preparazione: secondo Tabbiani il gruppo ha recuperato energie e deve ora trasformare quelle sensazioni in una prestazione concreta. Ha richiamato l’attenzione su tre aspetti chiave: identità, ritmo e pazienza, spiegando che il risultato deve essere la conseguenza di una buona partita e non l’unico obiettivo a prescindere. Di fronte ci sarà un avversario che concede poco, perciò serviranno attenzione e qualità nelle scelte; allo stesso tempo ha chiesto ai giocatori serenità, consapevolezza del percorso svolto e la capacità di affrontare la partita con entusiasmo e determinazione.

Arbitraggio e programma del turno

La direzione dell’incontro è stata affidata al signor Mattia Drigo della Sezione di Portogruaro, coadiuvato dagli assistenti Giulia Tempestilli di Roma2 e Gianmarco Macripò di Siena; quarto ufficiale il signor Andrea Terribile di Bassano del Grappa. Operatore Fvs: Leo Posteraro di Verona. Il match si inserisce in un turno ricco di incroci importanti: VEN 03/04 ORE 20.30 Arzignano- Renate; VEN 03/04 ORE 20.30 Lecco-L.R. Vicenza; VEN 03/04 ORE 20.30 Novara-Lumezzane; VEN 03/04 ORE 20.30 Union Brescia-Cittadella; SAB 04/04 ORE 14.30 Pro Vercelli-Inter U23; SAB 04/04 ORE 17.30 Trento-Alcione Milano; LUN 06/04 ORE 14.30 Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi; LUN 06/04 ORE 14.30 Pro Patria-Triestina; LUN 06/04 ORE 17.30 AlbinoLeffe-Pergoletese; LUN 06/04 ORE 17.30 Virtus Verona-Ospitaletto. L’attenzione sarà alta perché ogni punto può fare la differenza nella volata finale verso i play-off.