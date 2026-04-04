Pronostico Alcione-Pro Vercelli: chi è favorito nella sfida di Serie C

Scopri le chiavi del confronto tra Alcione e Pro Vercelli: posizione in classifica, forma recente e l’indicazione di scommessa più prudente.

La partita tra Asd Alcione Milano e FC Pro Vercelli 1892 rappresenta uno degli appuntamenti più significativi della giornata di Serie C. Il confronto è in programma sabato 28 marzo 2026 con fischio d’inizio previsto alle ore 17:30. Entrambe le formazioni arrivano con obiettivi distinti: i milanesi cercano di consolidare la posizione playoff, mentre i piemontesi hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda.

Questo articolo mette insieme statistiche, precedenti, formazioni e l’interpretazione del nostro algoritmo: dati utili per capire come può svilupparsi la partita e quale tipo di scommessa rispecchia il profilo dell’incontro. Troverete anche indicazioni pratiche sul pronostico preferito basato sul trend di gol e sulle performance difensive.

Contesto in classifica e scenari

Alcione occupa il settimo posto con 51 punti in 34 partite, mentre Pro Vercelli è tredicesima con 43 punti in 34 gare. La differenza tra le due posizioni racconta una sfida dove gli obiettivi sono differenti: gli Orange puntano a migliorare la posizione play-off per guadagnare un percorso più agevole negli spareggi, i biancocelesti, invece, cercano continuità per allontanare definitivamente la zona retrocessione. Dal punto di vista difensivo, l’Alcione vanta numeri lodevoli: il testo originale riporta che gli Orange hanno incassato 22 reti in 33 partite, un indicatore della solidità mostrata durante la stagione.

Forma recente e statistiche chiave

Negli ultimi incontri l’Alcione ha alternato risultati con pochi gol totali: prima della sconfitta netta contro il Novara (3-0 il 22 marzo 2026) la squadra aveva una lunga serie di Under 2,5, nove partite consecutive, sette delle quali con meno di due reti complessive. Questi numeri descrivono un team compatto in fase difensiva. Al contrario, la Pro Vercelli ha prodotto gare con più gol: nelle ultime uscite la media è stata più alta, con partite come il 3-2 a Triestina e alcuni risultati con gol da entrambe le parti. Questi andamenti influenzano le probabilità di match a basso punteggio o di incontri più aperti.

Risultati recenti significativi

Per dare concretezza al quadro, alcuni risultati recenti: Alcione ha pareggiato 0-0 con Union Brescia il 13 marzo 2026 e ha subito la sconfitta 3-0 a Novara il 22 marzo 2026. La Pro Vercelli ha collezionato un 1-1 contro Lumezzane il 21 marzo 2026 e un 3-2 a Triestina il 15 marzo 2026. Questi esempi evidenziano come la capacità realizzativa e la tenuta difensiva possano alternarsi tra le due formazioni, influenzando il profilo della partita.

Precedenti, formazioni e protagonisti

I testa a testa recenti sorridono a Pro Vercelli: nelle ultime tre sfide ufficiali tra le due squadre i piemontesi hanno prevalso (1-0 il 22 novembre 2026, 2-1 il 22 marzo 2026 e 1-0 l’8 novembre 2026). Tra i nomi da seguire figura per l’Alcione il portiere F. Agazzi e in attacco V. Plescia, mentre per Pro Vercelli attenzione a A. Livieri tra i pali e a G. Comi, miglior marcatore con 11 gol. Nel reparto offensivo dell’Alcione spicca M. Marconi come capocannoniere locale con 5 reti, risorsa da tenere d’occhio nelle situazioni da palla inattiva o contropiede.

Formazioni e panchina

Le rose ufficiali prevedono per l’Alcione giocatori come S. Giorgeschi, A. Miculi e il centrocampo guidato da J. Pitou, mentre la Pro Vercelli schiera elementi come L. Coccolo, S. Marchetti e l’esperienza di D. Huiberts. Le alternative in panchina potrebbero decidere la partita in caso di cambi tattici richiesti dal ritmo del match.

Pronostico e indicazioni di gioco

L’algoritmo di riferimento indica percentuali vicine tra le tre esiti: circa 35.47% per la vittoria dell’Alcione (quota 2.9 su Stake), 31.33% per il pareggio (quota 3 su SNAI) e 33.21% per il successo di Pro Vercelli (quota 3 su Sisal). Considerata la solidità difensiva dell’Alcione e la tendenza della Pro Vercelli a partite con più gol, il suggerimento più prudente è orientarsi su una soluzione che predilige poche reti: il pronostico proposto è Under 1,5 primo tempo / Under 2,5 secondo tempo. Questa combo tempo mantiene il rischio contenuto e può funzionare bene in una multipla.

Infine, ricordiamo che le quote possono variare fino al fischio d’inizio e che i bonus dei bookmaker (tra cui un’offerta citata per Betsson fino a 1200€) possono alterare il valore atteso delle scommesse. Giocate responsabilmente: ogni previsione è basata su dati ma non garantisce alcun risultato certo.